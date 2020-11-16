olly18 / DepositPhotos В случае вступления законопроекта в силу абоненты получат возможность отправлять оператору жалоб на конкретные номера, с которых им звонили мошенники

olly18 / DepositPhotos

Минцифры подготовило законопроект, который обязывает операторов связи устанавливать технические средства для противодействия мошенничеству (фроду) с использованием телефонных номеров и установления источника трафика. 16 ноября законопроект обсудит межведомственная рабочая группа с участием представителей Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Центробанка (ЦБ), крупных банков и операторов связи, пишет "Коммерсант".

Под фродом авторы законопроекта предлагают понимать трафик, при котором вызов абонента происходит с использованием подменных номеров, специальных технических средств и софта или несанкционированного доступа к операторскому оборудованию, что приводит к нарушению прав третьих лиц и безопасности сети. Телефонным спамом в законопроекте называются вызовы или сообщения с целью распространения рекламы без согласия абонента.

В случае вступления законопроекта в силу абоненты получат возможность отправлять оператору жалоб на конкретные номера, с которых им звонили мошенники. После получения жалоб операторы будут передавать данные в специальную систему, порядок работы которой должно будет определить правительство. Если факт спама или фрода подтвердится, оператор должен будет заблокировать указанный в жалобе номер.

Согласно материалам, направленным в Минцифры, в третьем квартале 2020 года Центробанк передал операторам 9,6 тыс. номеров, используемых для телефонного мошенничества, однако заблокированы были только 66 из них.

В "Ростелекоме" поддержали предложения Минцифры, назвав их эффективными при условии уточнения в подзаконных актах. "Негативного влияния на качество и доступность услуг связи не ожидается, напротив, повысится удовлетворенность потребителей", - заявил представитель компании, отметив, что расходы на исполнение законопроекта не будут значительными, поскольку крупные операторы и так используют подобные системы.

В МТС считают, что законопроект требует проработки. Также в МТС и "Вымпелкоме" (бренд "Билайн") подтвердили, что уже используют системы для борьбы с фродом. Так, система МТС во время звонка абоненту с номера банка делает онлайн-запрос в центр проверки трафика, чтобы узнать, действительно ли звонок совершается от банка-партнера. Если банк отвечает отрицательно, оператор блокирует звонок и оповещает системы банка.

По мнению члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Бориса Едидина, требование об установке систем борьбы со спамом и фродом в условиях, когда компании уже используют такие системы, является избыточным и напоминает попытку передела рынка.

В свою очередь директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова отметила, что проект Минцифры не учитывает возможность подачи жалоб о спаме в целях блокировки номеров конкурентов или из хулиганских побуждений. "Это приведет к блокировке большого количества номеров добросовестных абонентов и компаний, которые должны будут доказывать, что они не совершали спам-вызовов", - заявила Левова.

Наконец, ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян полагает, что небольшие региональные операторы не смогут исполнить требование об установке оборудования для борьбы с телефонным мошенничеством.