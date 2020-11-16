МВД России разработало план проекта по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для выявления признаков серийных преступлений. По данным источника газеты "Коммерсант", документ был представлен на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Ранее неделе замминистра внутренних дел генерал-лейтенант Виталий Шулика направил в правительство на согласование проект цифровой трансформации МВД, в котором также упоминается использование ИИ в следственных мероприятиях. Реализация этого обойдется бюджету более чем в 55 млрд рублей. В "дорожной карте" проекта говорится, что в этом году МВД начнет подготовку технических заданий на проведение научно-исследовательских работ по внедрению технологий ИИ в работе полиции, а в 2023 году приступит к опытно-конструкторским работам по созданию программного обеспечения, предназначенного для поиска серийных преступников и "определения индивидуальных анатомических признаков человека, полученных из биологического материала с мест совершения преступлений". Как уточняет РБК, во втором случае речь идет об определении цвета глаз и волос, формы лица и головы по следам крови и другим биоматериалам.

До сих пор российские силовые ведомства неоднократно пытались внедрять ИИ, но раньше речь как правило шла о распознавании лиц и объектов на фотографиях и видеозаписях.

"При использовании ИИ важно правильно поставить задачу и понимать, в каких случаях модель справляется хорошо, а в каких - плохо. В целом, когда невозможно найти подходящий объект по точному совпадению, например при поиске максимально похожего биообразца или отпечатка пальцев, ИИ может помочь", - прокомментировал планы МВД архитектор машинного обучения цифровой лаборатории Softline Николай Князев.

В свою очередь операционный директор компании Handl.ai Алексей Цишевский отметил, что правоохранительные органы других стран давно проявляют интерес к технологиям ИИ. "К нам года три назад было несколько запросов на разработку технологии для распознавания движения, когда человек выхватывает оружие. Интересовались в контексте защиты, например, американских школ", - рассказал он, отметив, что системы машинного зрения можно использовать для визуального сопоставления биоматериалов, оставленных на месте преступления, с материалами подозреваемых.

Напомним, в марте прошлого года сообщалось, что полиция Нью-Йорка с 2016 года использует софт, предназначенный для поиска сходства между новыми и ранее совершенными преступлениями. Автоматизация это процесса позволяет детективам экономить время, которое раньше уходило на изучение материалов вручную.

Программа под названием Patternizr является собственной разработкой департамента полиции города. С ее помощью аналитики во всех 77 полицейских участках Нью-Йорка могут искать схожие детали в различных преступлениях, совершенных в городе. В частности, система позволяет быстро сравнивать с базой детали краж и ограблений и на практике помогает поймать преступников, совершивших другие правонарушения на территории разных участков.