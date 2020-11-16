MichaelVi / DepositPhotos Власти США разрешили компании Qualcomm поставлять чипы китайской Huawei

MichaelVi / DepositPhotos

Американская компания Qualcomm получила от властей США разрешение на поставки мобильных чипов с поддержкой сетей 4G находящемуся под санкциями китайскому производителю смартфонов Huawei. Об этом сообщает Reuters.

В Qualcomm не уточнили, какие именно чипы компания будет поставлять Huawei, но отметили, что речь идет о процессорах для мобильных устройств. При этом пока что неясно, сможет ли компания поставлять Huawei чипы с поддержкой 5G, которые постепенно приходят на смену чипам с поддержкой 4G-сетей и появляются не только во флагманских смартфонах, но и в устройствах средней ценовой категории.

Напомним, в середине мая 2020 года Министерство торговли США ужесточило санкции в отношении компании Huawei, запретив поставки Huawei полупроводников компаниями, которые используют американское оборудование или софт. Этот запрет касается любых компаний мира. Новые санкции позволили американским властям заблокировать поставки полупроводников тайваньской компанией TSMC фирме HiSilicon, которая производила для Huawei процессоры Kirin. Новые санкции позволяли отгрузить Huawei чипы, которые уже запущены в производство, но только если поставку завершат в течение 120 дней, начиная с 15 мая. Этот срок истек 15 сентября.

Из-за санкций Huawei ранее лишилась возможности устанавливать сервисы Google на свои новые смартфоны. В связи с этим компания развивает собственные аналоги этих сервисов, включая фирменный магазин приложений, а также работает над собственной мобильной операционной системой HarmonyOS - обновленную версию этой OC представили в начале сентября.

Власти США неоднократно обвиняли Huawei в шпионаже в интересах Пекина при помощи бэкдоров в оборудовании. Представители китайской компании отрицают эти обвинения.