ЕСПЧ коммуницировал жалобы Telegram на блокировку в России

Европейский суд по правам человека объединил и коммуницировал жалобы Telegram Messenger LLP и Telegram Messenger Inc., поданные в 2018 и 2019 годах в связи с блокировкой мессенджера в России. Об этом написал в своем Telegram-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Юрист "Агоры" Дамир Гайнутдинов представляет интересы мессенджера в ЕСПЧ.

Чиков уточнил, что ЕСПЧ задал российским властям ряд вопросов. В частности, суд интересует, затрагивают ли решение оштрафовать Telgram и его блокировка гарантированную статьей 10 Европейской конвенции свободу выражения мнения. Также в ЕСПЧ хотят выяснить, было ли вмешательство предусмотрено законом и необходимо. Кроме того, ЕСПЧ интересует, не было ли нарушено в ходе рассмотрения дел в судах право Telegram на доступ к эффективным средствам правовой защиты.

"И вишенка на криптоторте - ЕСПЧ запросил у российских властей копии судебных решений, на которые ссылалась ФСБ, требуя "сдать ключи". Они не были предъявлены федеральной службой, а суды отказались исследовать эти документы", - написал Чиков.

Напомним, осенью 2017 года мировой суд в Москве оштрафовал компанию-владельца мессенджера Telegram на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ доступ к переписке пользователей. 13 апреля 2018 года Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России в связи с отказом сервиса исполнить обязанности организатора распространения информации (ОРИ) и передать ФСБ ключи шифрования сообщений. Через несколько дней после принятия этого решения Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. Поначалу в ведомстве действовали весьма решительно: блокировке подвергались миллионы IP-адресов, что незначительно влияло на работу Telegram у российских пользователей, но приводило к блокировке множества сторонних сайтов и сервисов.

Telegram пытался обжаловать решения судов о штрафе и блокировке в России. Представители мессенджера ссылаясь на то, что требования ФСБ были одновременно незаконными (речь шла о чрезмерном вмешательстве в право на приватность), необоснованными (даже в суде не была доказана необходимость раскрытия конфиденциальной информации), а также неисполнимыми (архитектура сервиса не позволяет разработчикам Telegram получать доступ к переписке в зашифрованных чатах). Иски мессенджера были отклонены.

В итоге за два года Роскомнадзор, несмотря на обещания прежнего руководителя Александра Жарова, так и не достиг никаких успехов в деле блокировки неугодного мессенджера. Тем не менее, ряд связанных с мессенджером адресов находится под блокировкой, и получить доступ к веб-версии Telegram без использования средств обхода блокировок невозможно.

18 июня 2020 года Роскомнадзор внезапно объявил о прекращении блокировки Telegram. В Роскомнадзоре добавили, что позитивно оценили высказанную основателем Telegram Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Ранее Дуров сообщил, что команда мессенджера усовершенствовала методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды без ущерба для приватности пользователей.

В Госдуме призвали Telegram отозвать иски из ЕСПЧ

Между тем депутат Госдумы Антон Горелкин призвал основателя Telegram Павла Дурова отозвать иски, поданные в ЕСПЧ.

"Я считаю, что Павлу Дурову следует отозвать иски против Российской Федерации из СПЧ, и сделать это, не откладывая. Так будет честно и по-мужски. Шум вокруг попыток блокировки Telegram пошел на пользу мессенджеру. Фактически, это была бесплатная рекламная кампания от государства. База пользователей увеличилась, а узнаваемость Дурова выросла в разы: вряд ли есть в России издание, которое не написало о нем, в связи со всей этой историей", - написал Горелкин в своем Telegram-канале, напомнив, что сейчас мессенджер в России не блокируют.