Ассоциация участников отрасли центров обработки данных направила мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой включить дата-центры в перечень компаний, в отношении которых не действует указ о переводе 30% сотрудников на удаленную работу из-за пандемии коронавируса.

В письме подчеркивается, что многие дата-центры являются ключевыми инфраструктурными объектами обработки данных, которые должны работать круглосуточно и бесперебойно, а указ не учитывает эту специфику ЦОДов, пишет "Коммерсант".

Напомним, ранее столичные власти обязали работодателей отправить на "удаленку" 30% сотрудников и отчитаться об этом, передав среди прочих данных номера их телефонов, машин и транспортных карт. Как утверждают в мэрии, эта информация нужна для оценки изменения пассажиропотока. Непредоставление данных о таких работников грозит штрафом. При этом из-за большой нагрузки сервис для передачи сведений, запущенный на сайте мэрии Москвы оказался недоступен для пользователей.

Под действие указа не подпадают организации, задействованные в авиастроении, здравоохранении, атомной, космической отрасли и ОПК.

По словам гендиректора сети дата-центров Oxygen Павла Кулакова, владельцы ЦОДов смогли перевести на удаленную работу 10% сотрудников, включая бухгалтеров, HR и маркетологов, однако инженеры и технический персонал не могут работать из дома, поскольку даже краткий перебой в работе дата-центра может привести к серьезным проблемам.

"Это - неработающие банковские карты, кассы в магазинах, интернет и приложения в телефонах, системы документооборота предприятий, транспорт. По степени критичности это можно сравнить с атомной электростанцией", - заявил Кулаков.

Консультант IKS-Consulting Станислав Мирин отметил, что при переводе персонала дата-центров на удаленную работу сбой в работе ЦОДа может лишить возможности работать удаленно множество сотрудников других компаний. Он отметил, что по оценке IKS-Consulting, в прошлом году в Москве было расположено 73% всех российских ЦОДов.

В МТС сообщили, что компания перевела на "удаленку" 30% сотрудников своих ЦОДов, признав, что если в дата-центре реализуются масштабные проекты, требующие участия всей технической команды, то исполнение указа мэрии невозможно.

Ранее крупнейшие профильные IT-ассоциации - "Руссофт", АПКИТ и АРПП "Отечественный софт" - попросили главу Минцифры Максута Шадаева предложить мэрии Москвы пересмотреть требования к предоставлению информации о сотрудниках, переведенных на удаленную работу по требованию столичных властей. В обращении говорилось о незаконности требования о предоставлении персональных данных сотрудников, но в Минцифры претензии представителей отрасли к мэрии не поддержали.