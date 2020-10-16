NASA Johnson / Flickr Темп утечки воздуха с Международной космической станции (МКС), предположительное место которой обнаружили накануне в переходном отсеке модуля "Звезда" при помощи чайного пакетика, упал вдвое после установки заплатки на обнаруженную космонавтами трещину

NASA Johnson / Flickr

Темп утечки воздуха с Международной космической станции (МКС), предположительное место которой обнаружили накануне в переходном отсеке модуля "Звезда" при помощи чайного пакетика, упал вдвое после установки заплатки на обнаруженную космонавтами трещину, передает ТАСС. Об этом сообщил космонавт Анатолий Иванишин Центру управления полетами (ЦУП).

Из переговоров Иванишина следует, что за 11,5 часа давление в закрытом модуле снизилось на 52 миллиметра (до 681 миллиметра ртутного столба), а скорость утечки упала примерно до четырех миллиметров в час с семи-девяти миллиметров ранее, отмечает РИА "Новости".

Иванишин предположил, что для ликвидации утечки необходимо использовать более надежную заплатку - накануне в ЦУПе попросили космонавтов заклеить место предполагаемой утечки поролоном и скотчем. "Может быть, нам стоит попробовать твердые заплатки, которые есть у наших партнеров? Мы можем поговорить с ними. Потому что сейчас заплатка не так эффективна", - сказал Иванишин. В ответ в ЦУПе попросили не спешить с дальнейшими действиями.

Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Изначально планировалось, что изоляция завершится 24 августа, но ее продлили на один день.

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили тогда в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года. Найти место утечки тогда не удалось.

Вторая попытка изоляции экипажа МКС в российском сегменте была предпринята в конце сентября. По итогам проверок в NASA заявили, что не обнаружили признаков утечки в американском сегменте станции. Через несколько дней в Роскосмосе сообщили, что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.

С тех пор члены экипажа предпринимают попытки точно определить место утечки воздуха и устранить ее. Так, предыдущая попытка устранить утечку с помощью скотча не увенчалась успехом.

Сейчас на борту МКС находится шесть членов экипажа. На днях на станцию прибыли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. На МКС их встретили Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди. Ранее сообщалось, что на борту добравшегося до МКС в рекордный срок корабля "Союз МС-17" находилось оборудование для поиска и устранения утечки воздуха.