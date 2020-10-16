Общественная организация "Роскомсвобода" совместно с Фондом развития цифровых прав подала в Мосгорсуд иск к мэрии Москвы с требованием частичной отменить указ мэра Москвы Сергея Собянина о мерах по борьбе с распространением коронавируса, который среди прочего обязывает работодателей перевести на "удаленку" 30% сотрудников и передавать в мэрию их данные. Подробности об иске изложены на сайте "Роскомсвободы".

Напомним, указ обязывает работодателей передавать данные о сотрудниках еженедельно в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и Правительства Москвы. Пункт 2.1 указа гласит, что передаче подлежат номера мобильных телефонов, регистрационные номера машин, номера электронных карт "Тройка" и "Стрелка", номера социальных карт и безлимитных проездных.

Юристы "Роскомсвободы" считают, что требования мэрии противоречат Трудовому кодексу РФ и федеральным закона о персональных данных и об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Так, в законе о персональных данных говорится, что обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе и должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Кроме того, закон запрещает объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой, уточняя, что содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные при этом не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям.

Между тем в указе Собянина не установлена цель обработки сведений о работниках, что не позволяет оценить необходимый для достижения этой цели объем персональных данных. Помимо этого, в документе не указано, кто является оператором сведений о работниках. На этом и других основаниях истцы требуют признать недействующим с момента принятия указа пункт о сборе и передаче данных сотрудников работодателями в мэрию Москвы.

"Новый указ Собянина - это очередной удар по сфере приватности москвичей. Указ не только подрывает все установленные законом принципы обработки персональных данных, но это еще и ловушка для всех московских работодателей. Непредставление отчета может повлечь привлечение работодателя к административной ответственности. При этом слив данных третьим лицам без какой-либо понятной в самом указе цели может закончиться для работодателя исками от работников", - отметил глава юридической практики "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян.

Дарбинян напомнил, что в мэрии отрицают, что собираемые в рамках указа являются персональными, однако, по мнению юриста, это заявление является "абсолютным искажением смыслов". "Нет никаких сомнений, что собираемые данные - персональные и они будут использованы как против самих граждан, так и против их работодателей, не выполнивших требования указа мэра по "удаленке". И если все же мэрия не считает эти данные персональными, то и соответствующего уровня охраны она им не предоставит", подчеркнул Дарбинян, отметив, что указ содержит массу противоречий.

В "Роскомсвободе" добавили, что считают многие шаги властей по контролю за соблюдением гражданами введенных из-за пандемии ограничений избыточными. Такие меры грубо нарушают права россиян, противоречат законодательству и здравому смыслу и направлены на создание "Большого брата" в Москве и по всей стране. В связи с этим в организации призвали столичных предпринимателей присоединиться к иску.

Ранее крупнейшие профильные IT-ассоциации - "Руссофт", АПКИТ и АРПП "Отечественный софт" - попросили главу Минцифры Максута Шадаева предложить мэрии Москвы пересмотреть требования к предоставлению информации о сотрудниках, переведенных на удаленную работу по требованию столичных властей. В обращении говорилось о незаконности требования о предоставлении персональных данных сотрудников, но в Минцифры претензии представителей отрасли к мэрии не поддержали.