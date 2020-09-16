После состоявшейся накануне презентации смарт-часов Apple Watch Series 6 с функцией измерения уровня кислорода в крови и бюджетных Apple Watch SE компания Apple анонсировала совместный проект с властями Сингапура, в рамках которого жители города-государства смогут заработать на своих занятиях спортом.

Рассчитанная на два года инициатива, получившая название LumiHealth, должна стимулировать жителей Сингапура к ведению здорового образа жизни. Она будет запущена в октябре этого года - пользователи iPhone и Apple Watch, которые установят приложение LumiHealth на свои устройства смогут заниматься спортом в игровом режиме. Их прогресс будет фиксироваться в приложении в виде достижений игрового персонажа, а за выполнение заданий пользователи будут получать внутренние бонусы. Эти бонусы впоследствии можно будет обменять на деньги - программа предусматривает выплаты в размере до 380 сингапурских долларов (около 280 долларов США). При этом новые смарт-часы Apple обойдутся дороже.

Приложение LumiHealth было разработано совместно с врачами и экспертами в области общественного здравоохранения, а задания, связанные с физической активностью, будут учитывать возраст, вес и пол пользователя, пишет VC.ru. Также LumiHealth будет напоминать о необходимости пройти обследование, сделать прививку и предложит поучаствовать в программах по внедрению полезных привычек.

Напомним, вместе с новыми смарт-часами Apple также представила сервис тренировок Fitness+, позволяющий смотреть на другом экране, к примеру, на телевизоре или iPad, видео тренировок и заниматься, фиксируя свои показатели при помощи Apple Watch. Пока что новый сервис будет доступен в некоторых странах, например в США, но не в России. Подписка на него обойдется в 10 долларов в месяц.