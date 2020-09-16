olechowski / DepositPhotos Американская компания, поставившая в Белоруссию оборудование для блокировки интернета, расторгла контракт из-за нарушений прав человека

olechowski / DepositPhotos

Американская компания Sandvine расторгла контракт с белорусскими властями, в рамках которого в страну поставлялось оборудование для блокировки интернет-трафика при помощи технологии DPI.

Как сообщает Bloomberg, в Sandvine сообщили, что власти страны использовали технологию для "нарушения прав человека" и создания помех "свободному потоку информации во время выборов". По этой причине компания приняла решение расторгнуть сделку.

Как подчеркнул в своем микроблоге автор публикации в Bloomberg Райан Галлахер, решение Sandvine означает, что власти Белоруссии не смогут получать обновления ПО и лишатся доступа к техподдержке, но само оборудование для блокировки интернета продолжит работать как минимум в ближайшее время. Позднее это подтвердили и в Sandvine.

Update: Sandvine confirms to me that terminating its work w/ Belarus means it'll stop providing software updates & tech support for equipment at the National Traffic Exchange Center. But the equipment *won't cease to function* & will continue to be usable at least in short term.— Ryan Gallagher (@rj_gallagher) September 15, 2020

Ранее сообщалось, что Sandvine продемонстрировала властям Белоруссии оборудование для фильтрации трафика в мае. Затем компания поставила в страну это оборудование через основного подрядчика - российскую компанию "Инфосистемы Джет". При этом еще 10 сентября главный технический директор Sandvine Александр Хаванг заявил, что Белоруссия может использовать оборудование компании для блокировки сайтов и мессенджеров, но, по его словам, Sandvine пришла к выводу, что интернет, равно как и доступ к конкретным данным на сайтах, не является "частью прав человека", пишет "Медиазона".

Напомним, самые масштабные перебои с интернетом в Белоруссии случились сразу после президентских выборов. Пользователи начали сообщать о проблемах с доступом 9 августа (основной день голосования). 10 и 11 числа ситуация усугубилась, и лишь 13 августа пользователи и СМИ сообщили о частичном восстановлении работы Сети. При этом общие потери экономики от шатдауна могли превысить 168 млн долларов.

Власти Белоруссии и госоператор "Белтелеком" объясняли перебои вмешательством извне и кибератаками, тогда как эксперты называли блокировку из-за рубежа практически невозможной.