Эксперты поддержали забытую инициативу ввести в России нормы "цифрового ГТО"

Институт "Центр развития" НИУ ВШЭ поддержал идею развития в России так называемого "цифрового ГТО" (проект по тестированию граждан на навыки работы с цифровыми технологиями). Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад института "Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития".

В докладе отмечается, что низкий уровень владения гражданами цифровыми навыками является одним из барьеров для массового внедрения цифровых сервисов в здравоохранении, образовании, ЖКХ и других сферах. Так, по данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в начале этого года только 24% граждан России старше 15 лет владели базовыми цифровыми навыками, а еще у 12% граждан этот уровень был выше базового. В большинстве европейских стран эти показатели выше в несколько раз.

В докладе предлагается расшифровывать аббревиатуру ГТО как "готов к труду и обучению" (в СССР она расшифровывалась как "готов к труду и обороне"). Впервые проект "цифровое ГТО" был упомянут в материалах нацпрограммы "Цифровая экономика" еще в 2018 году. В них говорилось, что государство будет выдавать гражданам персональные цифровые сертификаты на обучение компетенциям цифровой экономики. Тогда же уточнялось, что успешная сдача нормативов "цифрового ГТО" будет давать преимущества при поступлении в вузы.

По словам директора Центра стратегий и программ Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Павла Рудникова, проект предусматривает обучение и проверку навыков пользования соцсетями, быстрой печати, поиска информации на время и программирования. При этом в докладе не поясняется, как именно граждане должны повышать уровень цифровой грамотности. Рудников полагает, что одним из наиболее эффективных механизмов могут стать специализированные образовательные онлайн-платформы, создаваемые либо за счет бюджетных средств, либо с привлечением государственного софинансирования.

В настоящее время в федеральном проекте "Кадры и образование" нацпрограммы "Цифровая экономика" указано, что к концу 2020 года в России должна заработать система сертификатов на обучение населения компетенциям цифровой экономики, а к концу 2024-го подобное обучение должны пройти 10 млн человек. К этому же сроку 40% населения России должны обладать цифровыми навыками (на конец 2018 года этот показатель составлял 26%). Прямое финансирование на эти мероприятия не предусматривалось, но в программе заложены затраты в 47,2 млрд рублей на создание на базе вузов сети центров цифровой трансформации университетов, международных научно-методических центров в области информатики, математики и технологий, а также центров ускоренной подготовки специалистов в области ИТ.

Представитель АНО "Цифровая экономика", которая отвечает за реализацию одноименной нацпрограммы, уточнил, что упомянутый целевой показатель в 10 млн человек включает не только граждан, но и прошедших обучение чиновников, а также обучающихся на бюджетных местах в университетах по программам, связанным с цифровизацией. Источник РБК, близкий к АНО, отметил, что целевые показатели проекта могут пересмотреть в ближайшее время.