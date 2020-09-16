Компания GoPro официально представила экшн-камеру Hero 9 Black, которая получила ряд заметных изменений по сравнению с предыдущей моделью популярной линейки.

Как пишет The Verge, Hero 9 Black получила новый дизайн, цветной дисплей на передней панели и увеличенный до 2,27-дюйма экран на задней поверхности. При этом камера слегка увеличилась в размерах за счет новой батареи, емкость которой увеличилась до 1720 мАч (+40% по сравнению с батареей Hero 8 Black).

Что же касается возможностей съемки то новая камера GoPro позволяет снимать фотографии с разрешением до 20 Мп (против 12 Мп в предыдущей модели). Также Hero 9 Black стала первой камерой компании с поддержкой съемки видео в формате 5K. В этом режиме съемка ведется с частотой 30 кадров в секунду, тогда как в 4K камера снимает с частотой 60 кадров в секунду.

В GoPro Hero 9 Black есть и новые программные функции. К ним относятся стабилизация видео нового поколения HyperSmooth 3.0 с выравниванием горизонта в кадре и технология TimeWarp 3.0 для съемки таймлапсов. В режиме HindSight камера начинает запись видео за 15 или 30 секунд до того, как пользователь нажмет на кнопку, а режим LiveBurst позволяет записывать 1,5 секунды видео до и после съемки фотографии, пишет Rozetked. Помимо этого, у новой камеры есть съемная защитная линза и поддержка сменных объективов.

GoPro Hero 9 Black уже появилась в продаже по цене от 450 долларов США. Это на 50 долларов больше стартовой цены камеры предыдущего поколения. в России камера будет доступна в розничных сетях с 18 сентября 2020 года по цене 42 990 рублей, пишет CNews.