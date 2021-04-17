Утром 17 апреля на Землю благополучно вернулись три члена экипажа Международной космической станции (МКС). Прямая трансляция посадки велась на сайте Роскосмоса и сайте NASA.

Корабль "Союз МС-17" отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента МКС 17 апреля октября в 4 часа 34 минуты по московскому времени, говорится в сообщении Роскосмоса. Возвращение на Землю прошло в штатном режиме, и в 7 часов 55 минут по Москве корабль совершил посадку в казахстанской степи. На его борту на Землю вернулись космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Они находились на борту МКС с октября прошлого года после прибытия на станцию на этом же корабле "Союз". Для Рыжикова и Рубинс этот полет в космос стал вторым, тогда как Кудь-Сверчков побывал на орбите впервые.

Undocking confirmed! At 9:34pm ET (1:34am UT), the Soyuz spacecraft backed away from the @Space_Station, marking the start of the journey home for Kate Rubins of @NASA_Astronauts, and Sergey Ryzhikov and Sergey Kud-Sverchkov of @Roscosmos. pic.twitter.com/v6ah2XGR0Q — NASA (@NASA) April 17, 2021

Welcome home! At 12:55am ET (4:55 UT), after 185 days in space, Kate Rubins of @NASA_Astronauts and Sergey Ryzhikov & Sergey Kud-Sverchkov of @Roscosmos touched down in their Soyuz spacecraft on the steppe of Kazakhstan. pic.twitter.com/cOVT9M9Tmf — NASA (@NASA) April 17, 2021

"Длительность полёта Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и Кэтлин Рубинс составила 185 суток. За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых различных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.). Так, за время полугодовой экспедиции российские члены экипажа МКС-64 провели 44 эксперимента, из них 41 - с участием космонавтов. Время экипажа, затраченное на выполнение программы научных исследований, составило 579,5 часа. Вместе с этим реализовано 614 сеансов экспериментов, из них 501 - с привлечением космонавтов", - сообщили в Роскосмосе. Рыжиков и Кудь-Сверчков также занимались устранением утечки воздуха в российском сегменте станции, но полностью ликвидировать ее пока не удалось.

Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля #СоюзМС17 из спускаемого аппарата.



Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей @KudSverchkov и астронавт @Astro_Kate7 чувствуют себя хорошо! pic.twitter.com/TUjxACIKl4 — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 17, 2021