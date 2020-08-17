Правительство почти впятеро урезало расходы на федеральный проект в сфере развития искусственного интеллекта

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Бюджет федерального проекта "Искусственный интеллект" (ИИ) был существенно сокращен

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Бюджет федерального проекта "Искусственный интеллект" (ИИ) был существенно сокращен. Так, если в начале года проект предусматривал выделение 125 млрд рублей до конца 2024 года, включая 89,7 млрд рублей из бюджета, то теперь речь идет о всего лишь 27,7 млрд рублей, включая 22,4 млрд рублей бюджетных средств. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти. Те же данные о финансировании приведены и в недавней презентации "Сбербанка" (был назначен ответственным за проект в сфере развития ИИ).

В Минкомсвязи заявили, что итоговый бюджет проекта не утвержден, и работа над ним продолжается. Паспорт проекта должны утвердить до 31 августа. Ранее уже сообщалось о планах сократить расходы на реализацию проекта. Также ходили слухи о его объединении с существующим проектом "Цифровые технологии".

В упомянутой презентации упоминается о финансировании мероприятий проекта за счет средств, выделенных на реализацию других федеральных проектов и объединении мероприятий. В то же время, по словам источника издания, знакомого с процессом подготовки паспорта проекта, речь идет не о снижении бюджета, а об "изменении подхода к его формированию". Он пояснил, что 22,4 млрд рублей - это только "центральная часть", средства направят на расходы, связанные с разработкой. Другие статьи будут финансироваться из бюджетов на цифровизацию других органов власти. В итоге общий бюджет может оказаться даже больше того, что был объявлен ранее.

Собеседник, близкий к рабочей группе по ИИ АНО "Цифровая экономика", назвал главной проблемой в подготовке проекта разногласия органов власти по отдельным положениям документа. Он не исключил, что паспорт проекта не успеют согласовать в назначенный срок.

По словам директора АНО "Информационная культура" Ивана Бегтина, из-за коронавируса в зоне риска находятся любые бюджеты на развитие. Если из-за пандемии экономическая ситуация ухудшится, то этот и другие проекты, связанные с развитием технологий, могут пойти под нож, считает Бегтин.

В свою очередь директор по взаимодействию с госорганами "ABBYY Россия" Ольга Минаева считает важным сохранить статьи расходов, критичные для выполнения всего комплекса мероприятий. В частности, речь идет поддержке спроса на российские разработки, стимулировании образования и обеспечении доступа к данным.