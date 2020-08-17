MI Environment В США орлан растерзал правительственный дрон

MI Environment

В американском штате Мичиган белоголовый орлан напал на дрон Департамента окружающей среды, Великих озер и энергетики и уничтожил беспилотник. Инцидент произошел в июле, но известно о нем стало только сейчас пишет The Verge, отмечая, что аббревиатура названия ведомства (EGLE) по иронии судьбы созвучна английскому слову "eagle" ("орел").

Нападение орлана произошло, когда беспилотник DJI Phantom 4 Advanced занимался картографированием береговой линии озера Мичиган неподалеку от города Эсканаба. Перед столкновением с орланом дрон провел в воздухе около семи минут - это был его четвертый день работы на этой территории. Когда связь с беспилотником стала нестабильной, оператор отдал команду на возвращение к точке взлета, но вскоре дрон начал совершать хаотичные движения, а затем упал. Местные жители сообщили, что видели, как орлан напал на беспилотник. При этом они отметили, что птица не пострадала, пишет TJ. Анализ данных показал, что орлан оторвал один из винтов дрона, после чего беспилотник упал в озеро. Найти его не удалось.

Почему орлан напал на беспилотник, неизвестно. Возможно, птица решила, что дрон вторгся на ее территорию или приняла его за добычу. В EGLE сообщили, что намерены заменить уничтоженный дрон, который обошелся в 950 долларов, аналогичной моделью, но не исключено, что специалисты могут перейти на другие беспилотники, чтобы снизить риск повторения подобных инцидентов. Вероятность нового нападения довольно высока: в 2019 году в окрестностях озера Мичиган насчитали 849 гнезд белоголовых орланов, тогда как минимальное значение в 76 гнезд было зафиксировано в 70-х годах прошлого года.

Напомним, в 2016 году полиция Нидерландов признала успешным эксперимент с полицейскими орлами, которых дрессировали для охоты на беспилотники в случаях, когда аппараты будут представлять потенциальную угрозу, например во время государственных визитов или для охраны периметра аэропортов. В работе с орлами планировалось задействовать около 100 офицеров, а к полноценной службе птичье подразделение должно было приступить летом 2017 года.

Однако за время своей работы подразделению не пришлось выполнить ни одного задания: полицейские лишь демонстрировали возможности своих пернатых подопечных в Роттердаме и Брюсселе. Еще одним поводом для закрытия дорогостоящей программы стали сомнения полицейских в том, что применение орлов для перехвата дронов будет так же эффективно за пределами центра подготовки, как и на его территории. В результате орлов передали в питомники.