Социальная сеть Facebook начала объединять чаты Facebook Messenger с личной перепиской пользователей принадлежащего соцсети сервиса Instagram. Об этом сообщает The Verge.

Как отмечает здание, в обновленной версии Instagram для iOS и Android возникает уведомление о новом способе обмена личными сообщениями: приложение предлагает выбрать возможность общения с друзьями, которые пользуются Facebook. Если пользователь выберет эту опцию, то стандартная иконка личных сообщений Instagram в правом верхнем углу экрана изменится на логотип Facebook Messenger. Дизайн чатов также претерпит изменения, однако пока что приложение Instagram не позволяет писать пользователям Facebook. Вероятно, такая возможность станет доступна уже в ближайшем будущем.

Напомним, еще в 2019 году Facebook объявила, что оконечное шифрование, которое по умолчанию работает в WhatsApp, станет стандартом для Facebook Messenger и Instagram, а их инфраструктура будет объединена. По словам главы Facebook Марка Цукерберга, внедрение шифрования не только защитит данные пользователей, но и откроет путь для развития новых сервисов, включая платежные.

Тогда отмечалось, что объединение инфраструктуры WhatsApp, Messenger и Instagram позволит обмениваться сообщениями между приложениями. Кроме того, Facebook намерена внедрить функционал для отправки и приема SMS-сообщений через свои сервисы. Сейчас такая возможность есть в Android-версии Facebook Messenger.