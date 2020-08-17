Американский инженер и видеоблогер по имени Аллен Пэн (Allen Pan) сконструировал пневматический пистолет, предназначенный для стрельбы медицинскими масками. Видеоролик с пистолетом, безопасность которого вызывает сомнения, был опубликован на YouTube.

Идея создания такого пистолета пришла блогеру в связи с нежеланием многих жителей США соблюдать масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса. Далеко не все верят в эффективность масок, а отказ надевать их в общественных местах приводит к конфликтам. Одним из самых оппозиционных к маскам городов в США является Хантингтон Бич (штат Калифорния), где блогер решил испытать свой пистолет.

Устройство, собранное Пэном, представляет собой пистолет с четырьмя стволами, к которым присоединен баллончик со сжатым углекислым газом: при спуске из каждого дула выстреливает металлическое грузило, привязанное к четырем держащим маску веревочкам, пишет N+1. При попадании маски в человека грузила завязывают маску на шее - примерно так же работает бола (охотничье метательное оружие, состоящее из ремня или связки ремней, к концам которых привязаны обёрнутые кожей круглые камни). У пистолета есть прицел и при правильном выстреле маска должна попадать точно на лицо, однако назвать пистолет безопасным сложно: попадание груза в лицо или глаз чревато травмой. Поэтому сан Пэн надел защитные очки во время испытаний, а для других тестов использовался манекен. В целом эффективность пистолета оказалась невысокой.

Напомним, в декабре 2015 года Аллен Пэн сконструировал световой меч, роль лезвия в котором исполняла струя горящего топлива. В рукоятке самодельного светового меча размещался баллон с топливом (смесь ацетона и метанола), а в качестве пропеллента Пэн использовал бутан. Длина "лезвия" этого меча составляла около одного метра.