14 августа в магазинах приложений App Store и Google Play появились обновленные версии мессенджера Telegram, в которых пользователям стали официально доступны видеозвонки. Ранее эта функция появилась в бета-версияхT Telegram для iOS и Android.

"2020 год показал, что мир нуждается в надежных инструментах для видеосвязи, и сегодня мы запускаем альфа-версию видеозвонков в приложениях для Android и iOS. Чтобы начать видеозвонок, нажмите на кнопку со значком камеры в профиле пользователя. Вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, не завершая звонка: его можно свернуть в небольшое окно в углу экрана", - говорится в блоге Telegram.

Для защиты данных в видеозвонках используется оконечное шифрование. Чтобы убедиться, что соединение безопасно, пользователям нужно сравнить четыре эмодзи, которые они видят на экранах устройств. Если символы совпадают, то видеозвонок защищен шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков.

Отметим, что появление новой версии Telegram было приурочено к седьмой годовщине запуска мессенджера. При этом в App Store обновленное приложение появилось с опозданием из-за затянувшейся модерации, хотя основатель Telegram Павел Дуров подчеркнул, что компания отправила приложение на проверку за несколько дней до этого.

The @telegram update with videocalls is supposed to go live today, on the 7th birthday of the app. The only reason you are unable to download the updated version is Apple's failure to take a few minutes to review it. We sent them the app for review a few days ago.— Pavel Durov (@durov) August 14, 2020

В Telegram снова поддержали протесты в Белоруссии

Вскоре после выпуска обновленных версий мессенджера в Telegram официально появилась поддержка белорусского языка. Кроме того, администрация мессенджера запустила специальный канал для белорусских пользователей. В нем были опубликованы стикеры с бело-красно-белым флагом, который стал символом протестов в стране. Также на канале был опубликован опрос пользователей о том, за из кого они проголосовали на президентских выборах. При этом принять участие в опросе могли только пользователи с привязкой аккаунтов в белорусским SIM-картам (за исключением варианта "Я не из Беларуси").

Telegram спросил белорусских пользователей, за кого они голосовали на выборах. pic.twitter.com/8asnbh3Dqu— 12_white (@mikky_nn) August 17, 2020

На момент написания новости в опросе приняли участие 2,2 млн пользователей, включая 1,5 млн пользователей из Белоруссии. 1,13 млн из них указали, что голосовали на выборах за Светлану Тихановскую (75% от числа участников опроса из Белоруссии), а 75,3 тыс. поддержали Александра Лукашенко (5%). Отметим, что в ЦИК Белоруссии ранее сообщили, что Тихановская в общей сложности получила около 590 тыс. голосов, но официальным данным белорусской ЦИК, судя по массовости протестов, в Белоруссии доверяют немногие, а полученные активистами данные говорят о победе Светланы Тихановской.

Ранее Дуров сообщил, что Telegram запустил в Белоруссии инструменты обхода блокировок в ответ на попытки отключения интернета в стране после выборов.