AgnosticPreachersKid / Wikipedia Управление по контролю за иностранными активами Минфина США

AgnosticPreachersKid / Wikipedia

Власти США приняли решение об очередном ужесточении санкций в отношении компании Huawei. Сообщение об этом было размещено на сайте Госдепартамента США.

В новой редакции санкции уточняют детали запрета для Huawei закупать микросхемы стороннего производства, созданные с использованием американских технологий. Как уточнили в Госдепартаменте, это помешает китайской компании обойти американское законодательство. По всей видимости под таким "обходом" понимается свежий договор Huawei с компаний Qualcomm, по которому китайская компания могла бы использовать технологии по лицензии, так как лицензирование технологий не подпадало под санкции США, пишет TJ.

"Хотя мы ограничили доступ к американским технологиям для Huawei, сама компания и аффилированные с ней организации пытались через третьи стороны подобраться к американским технологиям таким образом, что это подрывает национальную безопасность США и интересы внешней политики", - заявил глава Министерства торговли США Уилбур Росс.

Также США внесли еще 38 дочерних компаний Huawei из 21 страны, включая Россию, в список организаций, которым требуется лицензия на все товары, подпадающие под действие правил экспортного контроля.

Напомним, в середине мая 2020 года Министерство торговли США ужесточило санкции в отношении компании Huawei, запретив поставки Huawei полупроводников компаниями, которые используют американское оборудование или софт. Этот запрет касается любых компаний мира. Новые санкции позволили американским властям заблокировать поставки полупроводников тайваньской компанией TSMC фирме HiSilicon (подразделение Huawei, которое выпускает процессоры для устройств компании). Эти правила позволяют отгрузить Huawei чипы, которые уже запущены в производство, но только если поставку завершат в течение 120 дней, начиная с 15 мая. Этот срок истекает 15 сентября, и в Huawei недавно подтвердили, что компания вынуждена будет прекратить производство процессоров Kirin из-за американских санкций. Сейчас Huawei планирует создать новое производство полупроводников без использования американских компонентов.

Из-за введенных ранее санкций Huawei уже лишилась возможности устанавливать сервисы Google на свои новые смартфоны. В связи с этим компания развивает собственные аналоги этих сервисов, включая фирменный магазин приложений, а также работает над собственной мобильной операционной системой HarmonyOS.

Несмотря на санкции по итогам второго квартала Huawei впервые в истории стала лидером мирового рынка смартфонов. Этому поспособствовала пандемия коронавируса.