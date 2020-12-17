Afotoeu / DepositPhotos Еврокомиссия все же разрешила Google купить производителя фитнес-трекеров Fitbit за 2,1 млрд долларов

Afotoeu / DepositPhotos

Еврокомиссия разрешила компании Google купить производителя фитнес-устройств и другой носимой электроники Fitbit. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Напомним, Google объявила о покупке Fitbit за 2,1 млрд долларов в ноябре прошлого года. Закрыть сделку планировалось до конца текущего года, но она не получила одобрения Еврокомиссии. Регулятор и защитники прав потребителей выражали опасения, что покупка Fitbit позволит Google получить доступ к данным пользователей устройств Fitbit, включая показатели их физической активности. Июльское обещание Google не использовать данные с фитнес-браслетов для показа таргетированной рекламы не помогли компании быстро добиться положительного решения Еврокомиссии.

В августе регулятор начал полномасштабное антимонопольного расследования в отношении сделки между Fitbit и Google. "Использование носимых устройств европейскими потребителями существенно вырастет в ближайшие годы. Этот рост будет сопровождаться экспоненциальным ростом объема данных, которые генерируют эти устройства. Эти данные содержат ключевые сведения о привычках и состоянии здоровья владельцев этих гаджетов. Цель нашего расследования состоит в том, чтобы убедиться, что контроль над этими данными со стороны Google не приведет к нарушению конкуренции", - заявила тогда замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

В итоге Еврокомиссия одобрила сделку, выдвинул Google ряд обязательных условий, пишет The Verge. Так, компания согласилась не использовать данные с устройств Fitbit, включая геолокацию и данные о состоянии здоровья пользователей для показа таргетированной рекламы на территории Европейской экономической зоны. Кроме того, компанию обязали обеспечить разграничение между своим бизнесом и бывшим бизнесом Fitbit, а также предоставить европейским пользователям возможность запретить или разрешить обмен данными между фитнес-устройствами и сервисами Google, включая поисковик и картографический сервис Google Maps. Наконец, в Еврокомиссии потребовали, чтобы Google в течение 10 лет не будет ограничивать доступ к API Fitbit.

По словам Вестагер, исполнение компанией этих обязательств позволит сохранить конкуренцию на рынке.

Отметим, что собственную проверку сделки по покупке Fitbit также проводит антимонопольное ведомство Австралии.

Ранее в Google отмечали, что покупка Fitbit даст компании возможность расширить свое присутствие на рынке носимой электроники и продвинуть платформу Wear OS. Это не первая подобная сделка для Google за последнее время. В январе прошлого года компания за 40 млн долларов купила у компании Fossil неназванную технологию для смарт-часов, а также взяла на работу некоторых из ее разработчиков.