Прокуроры 38 штатов США 17 декабря подали новый антимонопольный иск к компании Google, обвинив компанию в нарушении конкуренции в сфере интернет-поиска.

Как пишет The Verge, на этот раз Google обвинили в использовании поисковика для продвижения собственных продуктов, которое нарушает конкуренцию. Так, истцы среди прочего отмечают, что Google, хоть и продает рекламу специализированным компаниям, но в итоге получает от них существенные объемы данных клиентов, которые могут быть использованы для конкуренции с этими компаниями.

"Google находится на перекрестке многих сфер цифровой экономики и использует свое доминирующее положение для незаконного давления на конкурентов", - заявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. В пресс-релизе, выпущенном прокуратурой Нью-Йорка, указано, что истцы требуют от суда обязать Google остановить эту практику и восстановить конкуренцию. Также в иске говорится о необходимости лишить Google преимуществ, полученных в рамках неконкурентных практик.

Это третий крупный антимонопольный иск против Google, поданный в США за последнее время. Ранее 17 декабря иск против компании подали прокуроры 10 штатов США во главе с прокурором Техаса. В нем они обвинили IT-гиганта в сговоре с соцсетью Facebook на рынке интернет-рекламы. В октябре Минюст США и прокуроры 11 штатов подали иск против холдинга Alphabet, который владеет компанией Google. Истцы обвинили Google в злоупотреблении своим рыночным положением для борьбы с конкурентами. В иске утверждается, что Google нарушала закон, чтобы сохранить свои позиции на рынках интернет-поиска и рекламы.