spvvk / DepositPhotos Власти 10 штатов США подали иск к Google, обвинив компанию в сговоре с Facebook на рынке интернет-рекламы

spvvk / DepositPhotos

Прокуроры 10 штатов США во главе с прокурором Техаса подали в суд иск антимонопольный иск к компании Google, в котором обвинили IT-гиганта в сговоре с соцсетью Facebook на рынке интернет-рекламы.

Как передает Reuters, истцы утверждают, что принадлежащая холдингу Alphabet компания, которая занимает треть мирового рынка интернет-рекламы, нарушает антимонопольное законодательство, завышая цены на размещение рекламы и вытесняя конкурентов. Также в иске говорится, что Google и Facebook, будучи конкурентами в сфере интернет-рекламы, координировали действия на аукционах, где распределялись рекламные заказы.

"Google - это монополия с доходом в триллион долларов, которая нагло злоупотребляет своей властью и доходит до того, что вынуждает руководство Facebook согласиться на договорную схему, которая подрывает основу конкурентного процесса", - приводит TJ комментарий прокурора США Кена Пакстона.

В Google назвали претензии истцов беспочвенными и отметили, что цены на интернет-рекламу за последние 10 лет снизились, а вслед за ними снизились и доходы интернет-компаний от рекламных объявлений. В компании добавили, что доходы Google на этом рынке сейчас в среднем ниже, чем по рынку в целом, что говорит о существовании на нем конкуренции.

Напомним, на прошлой неделе прокуроры 46 штатов США, округа Колумбия и Гуама подали антимонопольный иск к социальной сети Facebook, обвинив IT-гиганта в нарушении конкуренции путем приобретения других компаний, чтобы избежать потенциальных угроз для своего бизнеса со стороны этих конкурентов. Практически одновременно похожий иск к Facebook подала и Федеральная торговая комиссия США (FTC). Однако регулятор пошел дальше и потребовал от суда отменить сделки по покупке WhatsApp и Instagram, чтобы оба сервиса стали независимыми от Facebook компаниями.

В октябре Минюст США и прокуроры 11 штатов подали иск против холдинга Alphabet, который владеет компанией Google. Истцы обвинили Google в злоупотреблении своим рыночным положением для борьбы с конкурентами. В иске утверждается, что Google нарушала закон, чтобы сохранить свои позиции на рынках интернет-поиска и рекламы.