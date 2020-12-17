lucidwaters / DepositPhotos Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за выдачу ссылок на запрещенные сайты

lucidwaters / DepositPhotos

Мировой суд Таганского района Москвы 17 декабря признал компанию Google виновной в совершении повторного правонарушения, связанного с показом в поисковой выдаче ссылок на запрещенные в России сайты.

"Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, Google LLC назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей", - сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук (цитата по "Интерфаксу").

Суд признал компанию виновной в нарушении ч. 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ ("Повторное совершение административного правонарушения по неисполнению обязанностей оператором поисковой системы"). Максимальный штраф по этой статье составляет 5 млн рублей. В конце ноября сообщалось, что административное дело по факту нарушения КоАП в отношении Google завел Роскомнадзор. Тогда в ведомстве заявили, что в среднем Google не удаляет из поисковой выдачи порядка 30% запрещенного контента.

Суд также постановил разъяснить компании Google, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, передает ТАСС.

По закону операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Это требование распространяется только на те сервисы, которые получили соответствующее уведомление от Роскомнадзора и подключились к системе с информацией о запрещенных сайтах (ФГИС).

Напомним, это не первый такой штраф для Google. В начале августа мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google за некачественную фильтрацию запрещенного контента в поисковой выдаче. "Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента", - сообщили тогда в суде.

Основанием для такого решения суда стал составленный в июле Роскомнадзором протокол об административном правонарушении. В нем отмечалось, что, по данным ведомства, Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, тогда как более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации присутствуют в выдаче.

В начале сентября сообщалось, что компания выплатила штраф, который стал вторым таким штрафом, выписанным Google. В июле прошлого года компанию оштрафовали на 700 тыс. рублей за недостаточный уровень фильтрации запрещенных сайтов в поисковой выдаче. В декабре 2018 года Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей за неприсоединение к ФГИС.