Moscow-Live / Вячеслав Акишин Роскосмос хочет зарегистрировать товарный знак "Первые в космосе". Под ним можно будет выпускать туалетную бумагу

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Госкорпорация Роскосмос подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака фразы "Первые в космосе". Об этом пишут "Открытые медиа" со ссылкой на данные Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Из документов следует, что заявка Роскосмоса была подана 5 декабря. Госкорпорация хочет зарегистрировать новый бренд по девяти классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Так, в случае регистрации, Роскосмос сможет выпускать под брендом "Первые в космосе" широкий спектр товаров, включая ювелирные изделия, бижутерию, батуты, одежду, рогатки и туалетную бумагу. Также под этим знаком можно будет оказывать услуги телевизионного вещания.

"Последнее время теме космоса стало уделяться пристальное внимание, что порождает создание различных товаров космической тематики. Есть креативные интересные проекты, с которыми мы с удовольствием сотрудничаем. Но есть и те, кому чуждо правовое поле и историческая память", - отметил представитель Роскосмоса, уточнив, что госкорпорация инициировала регистрацию ряда товарных знаков для защиты от недобросовестной конкуренции. Под ней имеется в виду использование таких обозначений для маркировки различных товаров и услуг, не имеющих отношения к госкорпорации.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Роскосмос планирует выпускать одежду, парфюмерию и алкоголь под товарным знаком "Поехали!". Тогда в пресс-службе Роспатента отметили, что заявка Роскосмоса охватывает классы 03, 05, 06, 07, 09, 14, 20, 25, 28, 33, 35, 39, 41, 42 МКТУ. Это парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция. В ведомстве уточняли, что Роспатент проводит "экспертизу заявленного обозначения" в рамках рассмотрения заявки. В среднем такая экспертиза занимает чуть больше пяти месяцев.

В июне этого года Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в структуру Роскосмоса) завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства. Как говорилось в сообщении предприятия, новые лифты перед началом движения будут приветствовать пассажиров фразой Юрия Гагарина "Поехали!". Также отмечалось, что лифты оснащены зеркалом и цветным дисплеем c возможностью трансляции текстов и слайдов, а во время движения в них играет музыка.