Здание одного из бывших казино Дональда Трампа в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) будет снесено при помощи взрыва в январе 2021 года, а право нажать на кнопку детонатора будет разыграно на специальном аукционе. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Речь идет о казино Plaza, которое было открыто в 1984 году и за годы работы не раз становилось ареной для громких боксерских поединков. В 2014 году его закрыли, а здание решено было снести. Подготовительные работы начались в этом году, а взорвать бывшее казино планируется 29 января.

Аукцион по продаже права взорвать здание проведут власти Атлантик-Сити. Предполагается, что аукцион принесет городу свыше 1 млн долларов. По словам мэра Атлантик-Сити Марти Смолла, средства будут направлены на благотворительность - их получит организация поддержки детей и подростков Boys & Girls Club. Заявки на участие в аукционе, который организует специально нанятая компания, будут приниматься до 19 января.

Всего Дональду Трампу в Атлантик-Сити принадлежали три казино: Plaza, Taj Mahal и Marina. В 2009 году 45-й президент США продал почти весь свой бизнес в городе, но продолжал получать доходы от использования своего имени компанией, управлявшей казино. В 2016 году владельцем этой компании после банкротства стал миллиардер Карл Айкан. В том же году казино Taj Mahal было закрыто, но через некоторое время возобновило работу под названием Hard Rock. Казино Trump Marina в 2011 году купил миллиардер Тильман Фертитта, и сейчас оно работает под названием Golden Nugget.

Владеющий зданием казино Plaza Айкан ранее согласился на снос. По словам Смолла, городские власти обсудят дальнейшее использование участка после сноса.

В последний раз казино в Атлантик-Сити взрывали в 2007 году. Тогда предполагалось, что на месте старого казино Sands возведут новое казино с отелем, но этот проект так и не был реализован.