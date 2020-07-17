SpaceX / Flickr.com Корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту вернется на Землю с МКС 2 августа

SpaceX / Flickr.com

Разработанный компанией SpaceX пилотируемый космический корабль Crew Dragon, который в мае этого года доставил на Международную комическую станцию (МКС) астронавтов NASA Роберта (Боба) Бенкена и Дугласа (Дага) Хёрли в рамках испытательного полета, вернется на Землю 2 августа. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter глава NASA Джим Брайденстайн.

Как написал Брайденстайн, корабль, согласно одобренному плану, должен отстыковаться от МКС 1 августа. Затем он совершит необходимые маневры, войдет в атмосферу и мягко приводнится у побережья Флориды при помощи четырех парашютов на следующий день. Успешная доставка Бенкена и Хёрли обратно на Землю должна завершить первую испытательную миссию корабля с экипажем и дать зеленый свет плановым полетам американских астронавтов к МКС. Сроки возвращения корабля могут пересмотреть из-за неблагоприятной погоды в районе приводнения.

Запуск следующего Crew Dragon к МКС намечен на 30 августа. На борту этого корабля будут находиться не двое, а четверо астронавтов: Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер (астронавты NASA), и японский астронавт Соити Ногути.

NEWS: We're targeting an Aug. 1 departure of @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft from the @Space_Station to bring @AstroBehnken and @Astro_Doug home after their historic #LaunchAmerica mission. Splashdown is targeted for Aug. 2. Weather will drive the actual date. Stay tuned. pic.twitter.com/VOCV51gzLi— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) July 17, 2020

Напомним, корабль Crew Dragon c Бенкеном и Хёрли на борту был запущен к МКС 30 мая, а на следующий день пристыковался к орбитальной станции. Особая важность миссии, которую можно назвать исторической, заключается в том, что Хёрли и Бенкен стали первыми людьми с июля 2011 года, отправившимися на МКС не на российском корабле "Союз", и первыми в истории членами экипажа корабля, созданного частной компанией.

Ранее сообщалось, что в NASA пока не собираются использовать летавшие корабли Crew Dragon для повторных полетов к МКС, однако после майского запуска это решение было пересмотрено. Также в NASA согласились на запуски кораблей с использованием ранее летавших ступеней ракеты-носителя Falcon 9.

Корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX на базе грузового корабля Dragon по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development с большим количеством изменений грузовой версии, является первым американским пилотируемым космическим кораблем, запущенным к МКС после завершения программы Space Shuttle в 2011 году - он совершил первый полет в автономном режиме в марте 2019 года (миссия Demo-1). Корабль способен вместить до семи человек, но в будущих миссиях NASA планируется использовать корабли с экипажами из четырех астронавтов.

Предполагалось, что второй испытательный запуск корабля с двумя астронавтами на борту состоится уже в июле 2019 года, но из-за взрыва Crew Dragon во время наземных испытаний системы спасения 20 апреля этот полет был отложен на неопределенное время. Позднее стало известно, что причиной аварии стала неисправность обратного клапана в системе наддува баков. После этого в конструкцию системы внесли изменения. В январе NASA и SpaceX успешно протестировали систему аварийного спасения экипажа Crew Dragon, и в итоге запуск корабля с людьми назначили на конец мая, несмотря на пандемию коронавируса.

За последнее время SpaceX заключила уже два соглашения об использовании Crew Dragon для космического туризма. Так, с компанией Axiom Space SpaceX договорилась об отправке на МКС трех туристов в конце 2021 года, а соглашение со Space Adventures предполагает, что в конце 2021-го или начале 2022 года корабль, на борту которого смогут разместиться четыре туриста, запустят на орбиту выше орбиты МКС, где он проведет до пяти дней. Crew Dragon также планируется использовать для туристических полетов к Луне - в 2018 году SpaceX заключила договор о таком полете с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой. Сейчас этот полет запланирован на 2023 год.