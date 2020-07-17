sashk0 / DepositPhotos Еврокомиссия начала расследование в отношении Apple, Google и Amazon в сфере голосовых ассистентов и интернета вещей

sashk0 / DepositPhotos

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Apple, Google, Amazon и ряда других компаний, чтобы проверить, не нарушают ли они конкуренцию на рынках голосовых ассистентов и интернета вещей. Об этом заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Как пишет The Verge, Вестагер подчеркнула, что крупные компании, злоупотребляющие своим рыночным положением, могут быстро превратить конкурентную среду в монополию.

"Голосовые помощники и "умные" устройства могут собирать многие данные о наших предпочтениях. И существует риск, что большие компании могут ненадлежащим образом использовать эти данные", - сказала Вестагер.

Опасения регулятора связаны с тем, что компании создают собственные экосистемы, которые затрудняют возможность покупки продуктов компаний-конкурентов. По словам Вестагер, компании могли манипулировать данными пользователей для антиконкурентной борьбы - например, чтобы поощрять их к покупке собственной продукции, пишет TJ.

"Сейчас мы вольны купить ту или иную "умную" колонку из числа представленных на рынке, не опасаясь, что она не будет работать с установленными в доме смарт-лампами. И мы хотим, чтобы так оставалось и впредь", - подчеркнула Вестагер.

Пока что анонсированное расследование находится на ранней стадии. Для сбора информации Еврокомиссия разослала анкеты сотням производителей устройств "умного" дома, носимых устройств и разработчикам голосовых помощников. Эти анкеты в основном содержат вопросы, касающиеся сбора данных пользователей и совместимости устройств. Предварительный отчет по итогам расследования может быть представлен весной будущего года.