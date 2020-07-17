Facebook Engineering / Facebook Инженеры Facebook создали робота, способного в автономном режиме прокладывать оптоволоконные линии связи по электрокабелям

Facebook Engineering / Facebook

Инженеры компании Facebook в сотрудничестве с фирмой UCL Robotics создали инновационного робота, способного самостоятельно прокладывать оптоволоконные кабели по электрическим кабелям. Разработчики полагают, что такие роботы могут быть востребованы для обеспечения скоростным интернетом отдаленных регионов в бедных странах.

Традиционные методы прокладки оптоволокна предусматривают серьезные затраты денег и времени. В Facebook решили пересмотреть существующие подходы и предложили наматывать интернет-кабели на электрические провода. Подобная технология существует с 1980-х годов, но применяется ограниченно, потому что устройства для намотки могут самостоятельно проходить только один пролет, а для перемещения через опору им требуется вмешательство оператора, пишет N+1.

В процессе работы над проектом инженерам удалось решить эту и другие проблемы непопулярной технологии. Так, конструкция робота, состоящего из центральной вращающейся части с кабелем и навивочной штангой и двух боковых частей, отвечающих за движение робота, позволяет роботу преодолевать опоры и иные препятствия без посторонней помощи. Кроме того, подковообразный магазин для кабеля при вращении почти не смещает центр тяжести робота и вмещает более одного километра кабеля. Для системы также был разработан оптоволоконный кабель, отличающийся повышенной прочностью и меньшим весом по сравнению с обычными оптоволоконными кабелями.

Создатели робота полагают, что в перспективе таких роботов можно будет использовать в разных странах, а для их транспортировки будут использоваться пикапы с автоматизированной системой установки робота на линию электропередач и запасом кабеля. По оценке инженеров стоимость прокладки оптоволоконных линий с использованием робота и с учетом всех расходов составит примерно 2-3 доллара за километр. Facebook уже договорилась с компанией NetEquity Networks о прокладке тестовой коммерческой линии.

Напомним, в начале июля компания Loon (входит в холдинг Alphabet, владеющий Google) официально запустила в Кении коммерческий сервис доступа в интернет при помощи стратостатов. Его тестирование началось весной этого года. Сейчас флот из примерно 35 стратостатов обеспечивает доступ к сети 4G LTE на территории общей площадью около 50 тыс. квадратных километров, которая включает столицу страны Найроби, а также западные и центральные районы Кении.