dolphfynlow / DepositPhotos ФБР начало расследование беспрецедентной атаки на Twitter из-за рисков для национальной безопасности США

dolphfynlow / DepositPhotos

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование крупной кибератаки на сервис микроблогов Twitter, в результате которой хакеры получили доступ к десяткам аккаунтов компаний и знаменитостей и разместили в них мошеннические предложения о заработке на биткоинах.

Как пишет The Verge, в ФБР опасаются, что атака и уязвимости Twitter, которые использовали хакеры, создают риски для национальной безопасности. Так, в число взломанных аккаунтов вошли микроблоги бывшего президента США Барака Обамы и бывшего вице-президента Джо Байдена, который в этом году поборется на выборах за президентский пост. В Twitter сообщили, что сотрудничают с ФБР. Сообщается также, что расследование инцидента ведут и власти штата Нью-Йорк.

Всех подробностей об атаке в Twitter пока не раскрывают - специалисты продолжают изучать ее детали. К настоящему времени стало известно, что хакеры получили доступ к внутренним инструментам компании через ее сотрудников, но детали пока не раскрываются. По некоторым данным, злоумышленники заплатили сотруднику Twitter, который поменял привязанные к ряду аккаунтов адреса электронной почты, что позволило хакерам получить доступ к этим учетным записям.

Для борьбы с последствиями атаки администрация Twitter оперативно отключила возможность публикации записей для верифицированных аккаунтов. Позже в компании рассказали о блокировке учетных записей, пароли к которым пытались сменить за последние 30 дней. На такой шаг компания пошла из "излишней осторожности".

Техподдержка не уточнила, сколько именно аккаунтов было заблокировано. Там сообщили, что работают над восстановлением доступа ко всем аккаунтам, но это может занять время, пишет TJ. Сейчас компании считают, что атаке подверглись около 130 учетных записей, но злоумышленники смогли получить доступ только к некоторым из них.