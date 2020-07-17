simpson33 / DepositPhotos Microsoft прекратила выпуск игровых приставок Xbox One X и One S All-Digital Edition в преддверии релиза консоли нового поколения

simpson33 / DepositPhotos

Компания Microsoft официально объявила о прекращении производства игровых приставок Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition в рамках подготовки к презентации и выпуску консоли Xbox нового поколения. При этом в компании уточнили, что производство приставки Xbox One S пока что будет продолжено.

Как отмечает The Verge, в последние недели покупатели столкнулись с дефицитом консолей Xbox One X и Xbox One S, а в период карантинов, введенных из-за пандемии коронавируса, приставки Microsoft и других компаний активно раскупали для развлечения во время самоизоляции. Вероятно, ритейлеры будут распродавать остатки устройств еще какое-то время.

Microsoft представила приставку Xbox One X в ноябре 2017 года. На тот момент она была самой мощной приставкой в мире - заявленная графическая производительность новой консоли составляла 6 Тфлопс. Приставка Xbox One S All-Digital Edition вышла на рынок в апреле 2019 года. Она представляет собой обычную Xbox One S без встроенного дисковода.

BREAKING: Microsoft is officially discontinuing its Xbox One X and Xbox One S digital edition consoles ahead of the Series X launch. The Xbox One S will continue to be manufactured. Details here: https://t.co/G8ekSmiXQY pic.twitter.com/7isMMrqyJL— Tom Warren (@tomwarren) July 16, 2020

По слухам, презентация нового поколения Xbox состоится в августе, хотя ранее предполагалось, что это произойдет в июне. В итоге в прошлом месяце новую приставку (PlayStation 5) презентовала только компания Sony.

На данный момент известно, что новая приставка Microsof получила название Xbox Series X. Из-за полностью переработанного дизайна с корпусом в виде прямоугольного параллелепипеда Xbox Series X больше напоминает системный блок настольного компьютера, чем классическую игровую консоль. Приставка будет оснащаться процессором AMD Zen 2 и графической архитектурой Radeon RDNA, а также накопителем NVMe SSD и памятью GDDR6, что позволит ускорить загрузку и обеспечит поддержку игр в 8K с частотой 120 кадров в секунду. В целом приставка, по словам разработчиков, обеспечит в четыре раза более высокую производительность по сравнению с Xbox One X.