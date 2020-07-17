Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" перенесли с марта 2021 года на 31 октября. Об этом сообщается на сайте NASA.

Причинами переноса даты запуска космической обсерватории на несколько месяцев в NASA назвали пандемию коронавируса, а также сложности, возникшие при подготовке миссии. До пандемии речь шла о переносе запуска телескопа на июль 2021 года: в феврале Счетная палата США пришла к выводу, что вероятность запуска телескопа в назначенный срок составляет всего 12%. Сейчас телескоп успешно проходит финальные испытания на предприятии компании Northrop Grumman.

Due to impacts of coronavirus and technical challenges, we are now targeting Oct. 31, 2021, for the launch of our @NASAWebb Space Telescope from French Guiana. Once deployed, it will help solve mysteries in our solar system: https://t.co/wrnkFIVefv pic.twitter.com/T60EoawzEH— NASA (@NASA) July 16, 2020

Напомним, разработка этой космической обсерватории ведется с 1996 года, а изначальный проект предполагал его запуск в 2007 году, но с тех пор срок многократно переносился - последний перенос произошел в июне 2018 года, когда отправку телескопа на орбиту наметили на 30 марта 2021 года вместо мая 2020 года. 30 августа 2019 года сборка телескопа была полностью завершена, а в октябре прошлого года теплозащитный щит телескопа успешно прошел испытания. Запустить телескоп планируют с космодрома Куру во Французской Гвиане.

До 2002 года будущая космическая обсерватория называлась NGST (Next Generation Space Telescope), а затем ей присвоили имя второго руководителя NASA Джеймса Уэбба, возглавлявшего агентство в 60-х годах прошлого века. Предполагается, что телескоп будет исследовать Вселенную в инфракрасной части спектра, в которой можно наблюдать более древние и более холодные объекты, включая протопланетные диски. Стоимость создания телескопа "Джеймс Уэбб" в феврале этого года оценивалась в 9,7 млрд долларов.