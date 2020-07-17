Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" перенесли с марта 2021 года на 31 октября. Об этом сообщается на сайте NASA.

Причинами переноса даты запуска космической обсерватории на несколько месяцев в NASA назвали пандемию коронавируса, а также сложности, возникшие при подготовке миссии. До пандемии речь шла о переносе запуска телескопа на июль 2021 года: в феврале Счетная палата США пришла к выводу, что вероятность запуска телескопа в назначенный срок составляет всего 12%. Сейчас телескоп успешно проходит финальные испытания на предприятии компании Northrop Grumman.

Напомним, разработка этой космической обсерватории ведется с 1996 года, а изначальный проект предполагал его запуск в 2007 году, но с тех пор срок многократно переносился - последний перенос произошел в июне 2018 года, когда отправку телескопа на орбиту наметили на 30 марта 2021 года вместо мая 2020 года. 30 августа 2019 года сборка телескопа была полностью завершена, а в октябре прошлого года теплозащитный щит телескопа успешно прошел испытания. Запустить телескоп планируют с космодрома Куру во Французской Гвиане.

До 2002 года будущая космическая обсерватория называлась NGST (Next Generation Space Telescope), а затем ей присвоили имя второго руководителя NASA Джеймса Уэбба, возглавлявшего агентство в 60-х годах прошлого века. Предполагается, что телескоп будет исследовать Вселенную в инфракрасной части спектра, в которой можно наблюдать более древние и более холодные объекты, включая протопланетные диски. Стоимость создания телескопа "Джеймс Уэбб" в феврале этого года оценивалась в 9,7 млрд долларов.