sozd.duma.gov.ru/ На сайте с базой законопроектов Госдумы исправили проблему с шифрованием

sozd.duma.gov.ru/

Разработчики сайта системы обеспечения законодательной деятельности государственной автоматизированной системы "Законотворчество" (СОЗД ГАС "Законотворчество"), который недавно перестал открываться у пользователей последней версии браузера Firefox, исправили проблему с устаревшим протоколом шифрования.

О проблеме с доступом к ресурсу sozd.duma.gov.ru стало известно накануне. Одним из первых на ситуацию обратил внимание IT-эксперт Филипп Кулин. "Про сайт системы обеспечения законодательной деятельности. Он не поддерживает шифрования новее TLS версии 1.1. Браузер Firefox с версии 78, вышедшей 30 июня 2020 года, не поддерживает шифрование старее TLS версии 1.2. В итоге на Firefox сайт автоматизации Госдумы перестал работать", - написал Кулин в своем Telegram-канале.

Протокол шифрования TLS 1.0 появился в 1999 году, а TLS 1.1 был создан в 2006 году. По современным меркам эти протоколы используют слабое шифрование. В 2018 году разработчики браузеров Edge, Firefox, Safari и Chrome предупредили, что в 2020 году их браузеры перестанут работать с протоколами TLS 1.0 и TLS 1.1. Таким образом, в скором времени сайты, использующие старые версии протокола TLS, перестанут работать во всех популярных браузерах.

Вечером 16 июля Кулин сообщил, что проблема с шифрованием на сайте была исправлена. Сейчас сайт нормально работает в Firefox, а в сведениях о соединении указано, что ресурс использует протокол шифрования TLS 1.2.