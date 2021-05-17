Роскомнадзор по итогам проверки принял решение частично отменить замедление работы сервиса микроблогов Twitter в России, срок которого истек 15 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"На момент начала применения ограничительных мер в отношении Twitter (10 марта) Роскомнадзор требовал от соцсети удалить более 4,1 тыс. выявленных с 2017 года запрещенных материалов, из которых 3,1 тыс. материалов с детской порнографией, включая порнографические изображения несовершеннолетних, пронаркотический контент, содержащий, в том числе прямые ссылки на онлайн-магазины, продающие наркотики, а также материалы, носящие суицидальный характер, включая прямые призывы совершить самоубийство, обращённые к несовершеннолетним. Также за время с начала замедления трафика Twitter было выявлено порядка 1,8 тыс. новых запрещенных материалов той же направленности, которые ведомство тоже потребовало удалить", - говорится в сообщении.

На данный момент Twitter удалил свыше 91% запрещенной информации: неудаленными остаются 563 сообщения с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях, а также экстремистскими и иными запрещёнными на территории РФ материалами.

"Для полного снятия введенных ограничений Twitter необходимо удалить все выявленные запрещенные материалы, а также привести сроки реагирования на требования ведомства в соответствие с российскими нормами (не позднее 24 часов с момента получения требования). По итогам проверки, с учетом предпринятых администрацией соцсети усилий, принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах", - заявили в Роскомнадзоре.

В ведомстве добавили, что случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, включая Facebook и YouTube. Если эти платформы не удалят запрещенный контент, к ним могут быть применены аналогичные санкции.

Напомним, Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter на мобильных и стационарных устройствах 10 марта. В первые сутки действия ведомства, судя по всему, стали причиной сбоев в работе сторонних сайтов и сервисов, однако в Роскомнадзоре проблем не заметили .

Решение замедлить работу Twitter в России в Роскомнадзоре объяснили тем, что сервис не удаляет запрещенную информацию по требованию ведомства. "По состоянию на 10 марта 2021 года неудаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков)", - отметили в Роскомнадзоре 10 марта.