Crew Dragon приблизился к МКС после 5 часов по Москве и начал выполнять необходимые для автоматической стыковки маневры

NASA / youtube.com Предварительная ("мягкая") стыковка со шлюзом американского модуля Harmony была осуществлена в 7 часов 1 минуту по московскому времени, а окончательная ("жесткая") стыковка корабля с МКС произошла через 12 минут

NASA / youtube.com

Запущенный в ночь на 16 ноября при помощи ракеты-носителя Falcon 9 пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, на борту которого находятся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС) спустя более 27 часов после старта. Это первый регулярный полет на орбиту для корабля SpaceX после двух испытательных миссий. Crew Dragon - первый американский пилотируемый корабль, запущенный к МКС после завершения программы Space Shuttle в 2011 году, и первый в истории пилотируемый космический корабль, созданный частной компанией.

Crew Dragon приблизился к МКС после 5 часов по Москве и начал выполнять необходимые для автоматической стыковки маневры. Предварительная ("мягкая") стыковка со шлюзом американского модуля Harmony была осуществлена в 7 часов 1 минуту по московскому времени, а окончательная ("жесткая") стыковка корабля с МКС произошла через 12 минут. Отметим также, что в середине мая SpaceX выпустила реалистичный симулятор ручной стыковки корабля с МКС для желающих ощутить себя астронавтами.

The four @Commercial_Crew astronauts are suited up, the @SpaceX #CrewDragon nose cone is open and they are closing in for an 11pm ET docking. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/UBvM5R6yCe— Intl. Space Station (@Space_Station) November 17, 2020

"Soft capture confirmed." "Dragon copies, and we see the same." Soft capture confirmed for the Crew Dragon "Resilience" at the @Space_Station. pic.twitter.com/h86Vh5DE4O— NASA (@NASA) November 17, 2020

Открытие всех люков между кораблем и станцией завершилось через два часа после стыковки. После этого Хопкинса, Гловера, Уокер и Ногути смогли лично поприветствовать командир МКС Сергей Рыжиков и члены экипажа станции Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс. Вскоре состоялась официальная церемония по случаю прибытия Crew Dragon на МКС. По плану миссии прибывшие на Crew Dragon астронавты должны будут провести на МКС полгода. Отметим, что для Гловера этот полет стал первым в карьере астронавта, тогда как Уокер и Хопкинс уже были на орбите по разу, а Ногути летал в космос дважды.

Корабль Crew Dragon был разработан SpaceX на базе грузового корабля Dragon по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development с большим количеством изменений грузовой версии. Он совершил первый полет в автономном режиме в марте 2019 года. Корабль способен вместить до семи человек, но в миссиях NASA планируется использовать корабли с экипажами только из четырех астронавтов.

Предполагалось, что второй испытательный запуск корабля с двумя астронавтами на борту состоится уже в июле 2019 года, но из-за взрыва Crew Dragon во время наземных испытаний системы спасения 20 апреля этот полет был отложен на неопределенное время. Позднее стало известно, что причиной аварии стала неисправность обратного клапана в системе наддува баков. После этого в конструкцию системы внесли изменения. В январе NASA и SpaceX успешно протестировали систему аварийного спасения экипажа Crew Dragon, и в итоге запуск корабля с людьми состоялся в конце мая, несмотря на пандемию коронавируса.

В начале августа корабль успешно вернулся на Землю. Участниками испытательной миссии были астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Хёрли, которые стали первыми людьми с июля 2011 года, отправившимися на МКС не на российском корабле "Союз".

За последнее время SpaceX заключила уже два соглашения об использовании Crew Dragon для космического туризма. Так, с компанией Axiom Space SpaceX договорилась об отправке на МКС трех туристов в конце 2021 года (участники миссии уже подписали контракты, но их имена пока не разглашаются), а соглашение со Space Adventures предполагает, что в конце 2021-го или начале 2022 года корабль, на борту которого смогут разместиться четыре туриста, запустят на орбиту выше орбиты МКС, где он проведет до пяти дней. Crew Dragon также планируется использовать для туристических полетов к Луне - в 2018 году SpaceX заключила договор о таком полете с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой. Сейчас этот полет запланирован на 2023 год.