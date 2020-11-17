info@crashmedia.fi / DepositPhotos ГКРЧ откажет "дочкам" "МегаФона" и "Ростелекома" в использовании частот из "золотого диапазона" для тестирования 5G

info@crashmedia.fi / DepositPhotos

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) намерена отказать дочерним компаниям "МегаФона" и "Ростелекома" ("Неоспринту" и Freshtel соответственно) в выдаче частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц для тестирования технологии 5G. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на материалы, подготовленные к заседанию ГКРЧ, назначенному на 23 ноября.

Напомним, диапазон частот 3,4-3,8 ГГц считается лучшим для сетей 5G. Именно он используется операторами в ряде других стран, однако в России операторы пока не могут получить частоты из этого диапазона для создания сетей 5G из-за позиции Совбеза, поскольку "золотой" диапазон" используется для связи военными и Роскосмосом.

В качестве основного для внедрения технологии 5G в России власти предлагают использовать диапазон 4,7-4,9 ГГц, но операторы выступают против этого план. Так, ранее стало известно, что если российским сотовым операторам придется создавать сети 5G под диапазон частот 4,8-4,99 ГГц, то затраты на них не смогут окупиться минимум до 2040 года. Кроме того, диапазон 4,4-4,99 ГГц используется для работы воздушной и морской пограничных служб Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, поэтому строительство базовых станций возможно лишь на удалении в 300 километров от сухопутной границы с этими странами и 450 километров - от морской.

В 2017-2018 годах "МегаФон" и "Ростелеком" уже тестировали 5G на частотах 3,4-3,6 ГГц. Так, в "МегаФоне" в рамках тестирования проводили трансляции матчей чемпионата мира по футболу через 5G. Затем действие полученного оператора разрешения ГКРЧ закончилось и тестовые зоны 5G были свернуты. В "Ростелекоме" отметили, что заявка оператора на продление разрешения была отклонена.

Как отмечает издание, сейчас "Неоспринт" и Freshtel могут использовать частоты в диапазоне 3,4-3,6 ГГц для создания сетей WiMax (технология беспроводного доступа предыдущего поколения) - соответствующие разрешения действует до марта 2021 года, и в компаниях рассчитывают, что лицензии на WiMax буду продлены.

По мнению гендиректора "ТМТ консалтинга" Константина Анкилова, борьба за частоты для 5G-сетей еще не окончена. Анкилов считает, что в перспективе "Ростелеком", "МегаФон" и другие операторы добьются выделения диапазона 3,4-3,8 ГГц для создания сетей связи пятого поколения.