ChinaImages / DepositPhotos Huawei официально объявила о продаже бренда Honor

ChinaImages / DepositPhotos

Китайская компания Huawei официально объявила о продаже дочернего бренда Honor, под которым выпускаются смартфоны и другие гаджеты, компании Shenzhen Zhixin New Information Technology. Об этом сообщается на сайте Huawei.

Напомним, слухи о планах Huawei продать Honor появились в середине октября, а на прошлой неделе источники сообщили, что бренд будет продан за 15,2 млрд долларов консорциуму во главе с компанией Digital China (основной дистрибьютор устройств Honor) и правительством города Шэньчжэнь. Этот консорциум получил название Shenzhen Zhixin New Information Technology.

В Huawei не раскрыли сумму сделки, но сообщили, что компания продает дочерний бренд из-за санкций со стороны США, которые лишили Honor возможности получать иностранные комплектующие для производства смартфонов - предполагается, что сделка, в результате которой Huawei перестанет иметь какое-либо отношение к бизнесу Honor, позволит обойти санкционные ограничения и обеспечить выживание компании.

В Huawei также напомнили, что бренд Honor был создан в 2013 году. Компания фокусируется на производстве бюджетных смартфонов и смартфонов средней ценовой категории для молодежной аудитории. К настоящему времени объем продаж Honor достиг 70 млн устройств в год.

В середине мая 2020 года Министерство торговли США ужесточило санкции в отношении компании Huawei, запретив поставки Huawei полупроводников компаниями, которые используют американское оборудование или софт. Этот запрет касается любых компаний мира. Новые санкции позволили американским властям заблокировать поставки полупроводников тайваньской компанией TSMC фирме HiSilicon, которая производила для Huawei процессоры Kirin. Новые санкции позволяли отгрузить Huawei чипы, которые уже запущены в производство, но только если поставку завершат в течение 120 дней, начиная с 15 мая. Этот срок истек 15 сентября.

Из-за санкций Huawei ранее лишилась возможности устанавливать сервисы Google на свои новые смартфоны. В связи с этим компания развивает собственные аналоги этих сервисов, включая фирменный магазин приложений, а также работает над собственной мобильной операционной системой HarmonyOS - обновленную версию этой OC представили в начале сентября.

Власти США неоднократно обвиняли Huawei в шпионаже в интересах Пекина при помощи бэкдоров в оборудовании. Представители китайской компании отрицают эти обвинения.