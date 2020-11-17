Китайская компания Oppo в рамках мероприятия Inno Day продемонстрировала прототип смартфона с растягивающимся дисплеем. Об этом пишет The Verge.

Устройство под названием Oppo X 2021 представляет собой смартфон с OLED-дисплеем, диагональ которого составляет 6,7 дюйма в свернутом состоянии и может быть увеличена до 7,4 дюйма за счет разворачивания - в результате работы специального механизма, раздвигающего корпус, экран из прямоугольного становится почти квадратным. В Oppo считают, что увеличенный дисплей пригодится при просмотре кино или для игр, пишет TJ.

Компания опубликовала на YouTube небольшой ролик, демонстрирующий возможности технологии растягивания дисплея.

Позднее в Twitter появились более наглядные ролики, на которых запечатлен работающий прототип смартфона. Пока неизвестно, планирует ли Oppo выпустить подобный смартфон на рынок в обозримом будущем, но не исключено, что подход, предусматривающий использование сворачивающихся экранов, окажется более перспективным, чем технологии гибких дисплеев, которые применяют сейчас компании Samsung, Huawei и Motorola в своих флагманских смартфонах.

Отметим, что в марте похожий прототип смартфона со сворачивающимся дисплеем показала компания TCL, но тогда журналисты увидели только ранний прототип с распечаткой вместо настоящего экрана.