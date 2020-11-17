VAKSMANV101 / DepositPhotos Минцифры разрабатывает приложение для отслеживания контактов с заболевшими коронавирусом

VAKSMANV101 / DepositPhotos

Минцифры заканчивает разработку нового мобильного приложения для борьбы с распространением коронавируса. В основе приложения под рабочим названием "Стопкоронавирус. Мои контакты" лежит технология, созданная компаниями Apple и Google весной этого года для отслеживания контактов заболевших Covid-19. Подробности о разработке сообщает "Медуза" со ссылкой на источники в правительстве и в IT-отрасли.

Напомним, Apple и Google анонсировали совместный проект для борьбы с распространением коронавируса в начале апреля. Система позволяет отслеживать распространение коронавируса при помощи смартфонов. Для этого устройства используют беспроводную технологию Bluetooth, которая обладает небольшим радиусом действия, а также приложения, одобренные чиновниками от здравоохранения. Эти приложения собирают данные об обмене Bluetooth-сигналами с другими смартфонами, составляя своего рода карту контактов пользователя. Если он сдаст положительный тест на коронавирус, то сможет указать это в приложении, после чего система направит уведомления о потенциальном риске заражения другим подключенным пользователям, которые находились рядом с зараженным.

Позднее Google и Apple опубликовали совместное заявление, в котором пообещали блокировать в App Store и Google Play созданные на базе их технологии приложения, если разработчики встроят в них функцию отслеживания местоположения пользователей. Сейчас приложения, основанные на технологии Apple и Google, используются в ряде стран, включая Чехию, Данию, Финляндию, Германию и Италию.

"Телефон сканирует окружение в радиусе до 10 метров. Все контакты анонимно записываются на ваше устройство. Если другой человек заболевает, он вводит эту информацию в приложение, и вы уведомляетесь о возможном риске. Чем ближе расстояние и дольше контакт, тем выше приложение расценивает риск заражения. Информация анонимна, личность заболевшего не раскрывается. Данные остаются на устройстве и автоматически удаляются через 14 дней", - говорится в видеопрезентации приложения Минцифры.

Глава ведомства Максут Шадаев подтвердил, что Минцифры работает над новым приложением, подчеркнув, что его использование будет "абсолютно анонимным и безопасным". "Не требуется регистраций - достаточно его установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания - дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват", - сказал Шадаев.

"Хорошо, что наша Минцифры пошла по этому пути и интегрируется с Google и Apple, которые управляют инфраструктурой", - считает некоммерческой организации "Информационная культура", один из ведущих российских специалистов по работе с открытыми данными Иван Бегтин. Используемую схему отслеживания контактов он назвал одной из наименее вредных с точки зрения приватности. При этом Бегтин не исключил, что власти могут принудить пользователей смартфонов установить приложение на свои устройства.