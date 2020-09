Oculus / YouTube Oculus представила продвинутую гарнитуру виртуальной реальности Quest 2

Компания Oculus, принадлежащая социальной сети Facebook, официально представила новую гарнитуру виртуальной реальности Quest 2, которая не требует подключения к ПК для работы и заметно превосходит по многим параметрам предыдущее поколение устройства.

Гарнитура Quest 2 стала на 10% легче предшественницы и немного уменьшилась в размерах. Фиксирующий ремешок для головы теперь гибкий, а не жесткий. Кроме того, контроллеры для гарнитуры стали массивнее и получили отдельный упор для большого пальца. Устройство оснащается LCD-дисплеями с разрешением 1832*1920 пикселей каждый, которые поддерживают частоту обновления до 90 Гц, но на первом этапе продаж этот показатель будет составлять до 72 Гц. Отметим, что в Oculus Quest использовались OLED-дисплеи с разрешением 1440*1600 пикселей.

Шлем Quest 2 работает на базе процессора Snapdragon XR2. Объем оперативной памяти устройства составляет 6 ГБ. Oculus Quest 2 стала первой гарнитурой, которая потребует для полноценного использования аутентификацию через социальную сеть Facebook. В дальнейшем все новые VR-устройства Oculus будут иметь такую особенность, пишет 3DNews.

Владельцы Quest 2 получат доступ ко всей библиотеке контента первого Quest, в том числе еще не вышедшим тайтлам по "Звездным войнам", "Парку юрского периода", Warhammer 40,000 и не только. Гарнитура также совместима с Oculus Link, поэтому пользователи смогут играть в VR-игры, подключая устройство к ПК. Среди заявленных игр, к примеру, новая Medal of Honor: Above and Beyond, пишет TJ.

Устройство выйдет на рынок 13 октября по цене 299 долларов за версию с 64 ГБ встроенной памяти и 399 долларов за версию с памятью объемом 256 ГБ. Отдельно от гарнитуры можно будет купить ряд аксессуаров, включая пластиковое оголовье Elite Strap, которое обеспечит более надежную фиксацию устройства на голове. Оно будет продаваться за 49 долларов (129 долларов за версию с дополнительной батареей, которая также будет выполнять роль противовеса).