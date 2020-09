PlayStation / youtube.com Sony назвала цены и дату выхода приставки PlayStation 5

PlayStation / youtube.com

Компания Sony провела очередное мероприятие, посвященное игровой приставке PlayStation 5. В ходе презентации компания назвала сроки выхода консоли на рынок и раскрыла ее стоимость.

Как пишет The Verge, PlayStation 5 появится в продаже 12 ноября в США, Японии, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а в других странах, включая Россию, продажи приставки начнутся 19 ноября. Исключение составит Китай - точная дата начала продаж PlayStation 5 в Поднебесной будет объявлена позже. Купить консоль можно будет за 500 долларов за версию с дисководом, тогда как версия Digital Edition будет продаваться за 400 долларов. В России эти цены составят 47 тыс. и 38 тыс. рублей. Таким образом, новая приставка Sony обойдется покупателям дороже, чем новая консоль Xbox компании Microsoft (эта приставка выйдет 10 ноября по цене 300 долларов за базовую версию Series S и те же 500 долларов за продвинутую Series X).

Для PlayStation 5 будут выпущены GTA V Remastered, HITMAN III, NBA 2K21, Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank Rift Apart, Stray, Pragmata, Resident Evil 8, Destruction All Stars, Godfall, Gran Turismo 7 и многие другие игры. Также консоль получит обратную совместимость со многими играми для PlayStation 4. Так, Sony объявила, что подписчики PS Plus, которые купят новую консоль, получат коллекцию знаковых игр для PlayStation 4 бесплатно. В частности, в эту коллекцию войдут Uncharted 4, The Last of Us Remastered, Detroit: Become Human и другие игры, пишет TJ.

Напомним, дизайн PlayStation 5 заметно отличается от дизайна приставки предыдущего поколения. Игровая консоль лишилась ровных линий, вместо них теперь волнистые края и скругление. Основные технические характеристики приставки компания раскрыла еще несколько месяцев назад. Приставка получила 8-ядерный процессор AMD Zen 2 с частотой до 3,5 ГГц и графическое ядро AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопс. Консоль имеет 16 ГБ GDDR6 оперативной памяти, скорость которой достигает 448 ГБ/c. Также устройство оснастили SSD-накопителем объемом 825 ГБ.

В комплект поставки Sony PlayStation 5 входит анонсированный в апреле беспроводной игровой контроллер DualSense. В его основе лежит контроллер DualShock 4, который был выпущен в 2013 году и получил положительные отзывы пользователей. При этом модель DualSense отличается от предшественника, как внешне, так и по характеристикам: дизайн контроллера стал более футуристичным, а его функциональность была расширена. Так, инженеры улучшили виброотдачу, и теперь игроки могут ощутить, что автомобиль, которым они управляют в игре, едет по грязи. Также компания добавила адаптивные триггеры в кнопки L2 и R2 для того, чтобы игрок мог ощущать напряжение от выполняемых действий, например, при натягивании лука во время стрельбы. Кроме того, контроллер DualSense имеет меньший вес и может дольше работать без подзарядки.