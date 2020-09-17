Волонтер общественной организации "Роскомсвобода" Анна Кузнецова подала в Тверской районный суд Москвы иск к департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии и ГУ МВД Москвы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а в будущем принять акт, который будет регламентировать работу подобных систем. Подробности об этом иски сообщила газете "Коммерсант" юрист "Роскомсвободы" и адвокат Кузнецовой Екатерина Абашина.

В иске также заявлено требование о компенсации в 100 тыс. рублей за утечку персональных данных - Кузнецова смогла купить в Сети информацию о себе, полученную из системы распознавания лиц.

"Наш волонтер нашла в интернете барыгу, торгующего данными, и анонимно заказала "пробив" своего лица. Она дала ему фото и через два дня получила отчет за предыдущий месяц с подробной информацией о том, где ее лицо было зафиксировано. Почти все адреса совпали с фактическим маршрутом девушки. Это стоило 16 тыс. рублей. Получается, что за символические деньги любой может получить данные о вашем передвижении", - рассказала Абашина. По ее мнению, речь идет о серьезном нарушении права на неприкосновенность частной жизни.

В настоящее время в Москве, по данным мэрии, установлено 193 тыс. камер видеонаблюдения. Данные с них поступают в единый центр хранения данных (ЕЦХД), откуда записи запрашивают различные ведомства, включая МВД.

Безопасность данных, полученных со столичных камер, включая и камеры с поддержкой распознавания лиц, вызывает вопросы уже давно. Так, в начале декабря прошлого года стало известно, что получить доступ к городским камерам, а также к данным о распознавании лиц может любой желающий, поскольку эти сведения активно продаются на черном рынке, а многие форумы, на которых размещаются предложения о продаже, не блокируются Роскомнадзором и индексируются поисковиками. Участники черного рынка рассказывали, что искать людей по системе распознавания лиц могут полицейские, которые и продают эти данные, могут совершенно свободно - для загрузки фотографии в систему не нужно уголовное дело или ордер на розыск.

В июле доступ к камерам городской сети продавался в даркнете. По данным "Роскомсвободы", на закрытых форумах сейчас можно купить пятидневный доступ к городским камерам за 5 тыс. рублей.

"На черном рынке продаются аккаунты, предоставляющие доступ к ЕЦХД, где можно просматривать как текущую картинку, так и записи с камер. Цена такого аккаунта - около 30 тыс. рублей", - сообщил основатель компании DeviceLock и сервиса обнаружения утечек DLBI Ашот Оганесян. В свою очередь собеседник издания, курирующий цифровизацию ряда ведомств, признал недостаточную защиту столичной системы видеонаблюдения.

"Наименее защищенный сегмент - это сами устройства: камеры, коммутаторы, серверы. Разрывы в системе обеспечения защиты информации при доступе к IP-камерам, несовершенство защиты распределенной системы серверов в Москве, а также пробелы в защите при интеграции серверов со сторонними системами позволяют получить доступ к данным довольно легко и без применения спецсредств", - отметил он.

Между тем в пресс-службе ДИТ заявили, что записи с камер городской системы видеонаблюдения представляют собой исключительно изображения и не содержат персональных данных граждан, а доступ к ЕЦХД получают только уполномоченные сотрудники ведомств.

Это не первый иск такого рода к столичным властям, но ранее суды отклоняли подобные иски. В связи с этим в начале июля оппозиционный политик Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на использование столичными властями технологии распознавания лиц во время митинга в 2019 году в Москве. Истцы считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни (ст. 8 Европейской конвенции), а невозможность избежать камеры нарушала право на свободу собраний (ст. 11).

Чтобы попасть на митинг, участникам было необходимо пройти через полицейский кордон. Активисты заметили на рамках металлоискателей камеры на уровне человеческого роста. По мнению Владимира Милова и Алены Поповой, это, возможно, был первый случай массового использования технологии распознавания лиц в России.