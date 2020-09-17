Сервис "Яндекс.Деньги" переименуют в "Юmoney"

Сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги" будет переименован в "Юmoney". Ребрендинг произойдет в связи с недавним переходом сервиса во владение "Сбербанка".

"Компания "Яндекс.Деньги" меняет бренд - сервис электронных платежей в скором времени будет называться "ЮMoney". Платежное решение для бизнеса "Яндекс.Касса" изменит название на "ЮKassa". Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно", - цитирует сообщение пресс-службы компании РБК. При этом ребрендинг не отразится на пользователях, которые по-прежнему смогут создавать электронные кошельки и переводить платежи.

Новый логотип компании будет состоять из кириллической буквы Ю, составленной из апострофа и круга, и написанного латиницей слова money. "В таком написании буквы заложено много смыслов. Буква выпуклая и эмоциональная, круг символизирует монету. Считываемые латинские I и O - Input / Output - отсылка к технологической ДНК компании. О том же говорят единица и ноль - бинарный код. Новый бренд компания разрабатывала самостоятельно", - рассказали в компании.

После ребрендинга "ЮMoney" продолжит развивать существующие сервисы "Яндекс. Денег", а также добавит к ним функции, доступные клиентам "Сбербанка", включая "Сбербанк ID", SberPay, "Плати QR" и другие.

Напомним, "Сбербанк" и "Яндекс" официально объявили о прекращении партнерства в конце июня. Тогда сообщалось, что "Яндекс" выкупит у "Сбербанка" его долю в "Яндекс.Маркете" "для реализации новой стратегии развития сервисов интернет-торговли" и усиления интеграции "Яндекс.Маркета" с другими сервисами компании. Одновременно "Яндекс" должен был продать "Сбербанку" свою оставшуюся долю в "Яндекс.Деньгах", чтобы развивать собственные финтех-сервисы (прекращение партнерства снимает с "Яндекса" обязательство не развивать самостоятельно такие проекты). Также в IT-компании объявили о плане привлечь 800 млн долларов инвестиций для финансирования дальнейшего роста бизнеса.

Предварительная сумма сделки по продаже "Сбербанку" доли "Яндекса" в сервисе "Яндекс.Деньги" оценивалась в 2,4 млрд рублей. Тогда в "Яндексе" подчеркивали, что сервис продолжит работать в привычном режиме. В конце июля "Сбербанк" выкупил у "Яндекса" долю в совместном предприятии "Яндекс.Деньги" и стал единственным владельцем платежного сервиса. По данным системы "СПАРК", 21 июля доля в ООО "ПС Яндекс.Деньги" в размере 25% перешла от "Яндекса" к ООО "Цифровые активы". Последняя компания является структурой "Сбербанка", который напрямую владеет оставшимися 75% "Яндекс.Денег".