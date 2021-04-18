Специалисты NASA приняли решение 19 апреля провести первое летное испытание марсианского вертолета Ingenuity ("Находчивость"), который был доставлен на Марс в феврале вместе с ровером Perseverance ("Настойчивость"). Об этом сообщается на сайте NASA.

Ранее Perseverance установил беспилотник массой 1,8 килограмма на намеченной стартовой площадке, после чего Ingenuity успешно пережил несколько холодных марсианских ночей. В процессе подготовки к запуску Ingenuity успешно проверил свою систему терморегуляции, цветную камеру и раскрутил винты. 9 апреля команда миссии провела второе испытание винтов, в ходе которого они были раскручены сильнее, чем в первый раз, но при переводе бортового компьютера из предполетного режима в полетный произошло срабатывание сторожевого таймера, из-за чего раскрутка была завершена досрочно. После этого в NASA объявили о переносе первого полета Ingenuity с 11 на 14 апреля, а затем испытания отложили на неопределенный срок - для исправления возникшего сбоя специалисты планировали установить на Ingenuity обновление софта .

В свежем сообщении NASA говорится, что теперь испытания намечены на 19 апреля. Марсианский вертолет должен взлететь в 10 часов 30 минут по московскому времени, а данные о результатах испытания будут переданы на Землю примерно через три часа. План испытания предусматривает, что Ingenuity взлетит на три метра, а через 30 секунд сядет на поверхность Марса. В случае успеха этот полет станет первым управляемым полетом земного аппарата на другой планете.

???? #MarsHelicopter Update



We're targeting as soon as Monday for the first controlled flight on Mars. Watch with the team as they receive data and find out if they were successful. Meet us in mission control April 19 at 6:15am ET (10:15am UTC): https://t.co/xAdT9tgYr1 pic.twitter.com/8wJEr3CLJa — NASA (@NASA) April 17, 2021

Программа тестирования Ingenuity включает еще до четырех полетов, но инженеры определятся с деталями этих полетов только после анализа данных, полученных после первого испытания марсианского вертолета. В перспективе опыт использования Ingenuity может быть использован для создания более крупных и совершенных летательных аппаратов для Марса и других планет.

В NASA отмечали, что использовать управляемые летательные аппараты на Марсе гораздо труднее, чем на Земле. Хотя гравитация на Марсе составляет примерно треть от земной, плотность атмосферы Красной планеты у ее поверхности оценивается примерно в 1% от земной. Это означает, что созданный для Марса летательный аппарат должен быть очень легким, а его винты должны вращаться со скоростью более 2,5 тыс. оборотов в минуту.

Напомним, Perseverance совершил посадку в районе 45-километрового кратера Езеро, названного в честь села в Боснии и Герцеговине. Этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды (гигантский ударный кратер к северу от экватора Марса). Как предполагают ученые, в древности в районе кратера Езеро находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе примерно 3 млрд лет назад. Сам кратер тогда был заполнен водой и представлял собой озеро.

Программа миссии Perseverance включает исследования, которые должны помочь оценить условия на древнем Марсе и найти возможные следы обитавших там микроорганизмов. Помимо этого, исследователи намерены изучить геологические процессы на планете и собрать в одном месте образцы пород, которые в будущем планируется доставить на Землю в рамках других миссий NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством. Марсоходу также предстоит тестирование технологий, связанных с возможной высадкой на Марс людей, включая испытания установки по добыче кислорода.