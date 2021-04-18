NASA
 
 
 

NASA

Специалисты NASA приняли решение 19 апреля провести первое летное испытание марсианского вертолета Ingenuity ("Находчивость"), который был доставлен на Марс в феврале вместе с ровером Perseverance ("Настойчивость"). Об этом сообщается на сайте NASA.

Ранее Perseverance установил беспилотник массой 1,8 килограмма на намеченной стартовой площадке, после чего Ingenuity успешно пережил несколько холодных марсианских ночей. В процессе подготовки к запуску Ingenuity успешно проверил свою систему терморегуляции, цветную камеру и раскрутил винты. 9 апреля команда миссии провела второе испытание винтов, в ходе которого они были раскручены сильнее, чем в первый раз, но при переводе бортового компьютера из предполетного режима в полетный произошло срабатывание сторожевого таймера, из-за чего раскрутка была завершена досрочно. После этого в NASA объявили о переносе первого полета Ingenuity с 11 на 14 апреля, а затем испытания отложили на неопределенный срок - для исправления возникшего сбоя специалисты планировали установить на Ingenuity обновление софта.

В свежем сообщении NASA говорится, что теперь испытания намечены на 19 апреля. Марсианский вертолет должен взлететь в 10 часов 30 минут по московскому времени, а данные о результатах испытания будут переданы на Землю примерно через три часа. План испытания предусматривает, что Ingenuity взлетит на три метра, а через 30 секунд сядет на поверхность Марса. В случае успеха этот полет станет первым управляемым полетом земного аппарата на другой планете.

Программа тестирования Ingenuity включает еще до четырех полетов, но инженеры определятся с деталями этих полетов только после анализа данных, полученных после первого испытания марсианского вертолета. В перспективе опыт использования Ingenuity может быть использован для создания более крупных и совершенных летательных аппаратов для Марса и других планет.

В NASA отмечали, что использовать управляемые летательные аппараты на Марсе гораздо труднее, чем на Земле. Хотя гравитация на Марсе составляет примерно треть от земной, плотность атмосферы Красной планеты у ее поверхности оценивается примерно в 1% от земной. Это означает, что созданный для Марса летательный аппарат должен быть очень легким, а его винты должны вращаться со скоростью более 2,5 тыс. оборотов в минуту.

Напомним, Perseverance совершил посадку в районе 45-километрового кратера Езеро, названного в честь села в Боснии и Герцеговине. Этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды (гигантский ударный кратер к северу от экватора Марса). Как предполагают ученые, в древности в районе кратера Езеро находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе примерно 3 млрд лет назад. Сам кратер тогда был заполнен водой и представлял собой озеро.

Программа миссии Perseverance включает исследования, которые должны помочь оценить условия на древнем Марсе и найти возможные следы обитавших там микроорганизмов. Помимо этого, исследователи намерены изучить геологические процессы на планете и собрать в одном месте образцы пород, которые в будущем планируется доставить на Землю в рамках других миссий NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством. Марсоходу также предстоит тестирование технологий, связанных с возможной высадкой на Марс людей, включая испытания установки по добыче кислорода.