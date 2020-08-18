Компания Apple усилила давление на разработчиков игры Fortnite, удаленной на днях из магазина App Store за нарушение правил

opturadesign / DepositPhotos Как рассказали в компании Epic Games, Apple пригрозила удалить из App Store аккаунт разработчиков Fortnite и лишить их доступа к инструментам создания приложений для iOS и Mac. Это произойдет, если стороны не урегулируют разногласия до 28 августа

scanrail / DepositPhotos

Компания Apple усилила давление на разработчиков игры Fortnite, удаленной на днях из магазина App Store за нарушение правил.

Как рассказали в компании Epic Games, Apple пригрозила удалить из App Store аккаунт разработчиков Fortnite и лишить их доступа к инструментам создания приложений для iOS и Mac. Это произойдет, если стороны не урегулируют разногласия до 28 августа. В связи с этим Epic Games обратилась в суд, чтобы заморозить решение об удалении аккаунтов на время разбирательства, пишет TJ.

Само по себе удаление учетной записи разработчика из App Store при нарушении правил магазина приложений является стандартной практикой для Apple. При этом ранее в компании обещали приложить усилия для разрешения конфликта с Epic Games. Вероятно, на позицию Apple повлиял поданный разработчиками Fortnite иск в суд.

Отметим, что удаление Epic Games из App Store может ударить по ряду других разработчиков, игры которых используют движок Unreal Engine. На нем среди прочих работает популярная игра PUBG.

Напомним, поводом для удаления Fortnite из App Store, а также из магазина Google Play стала активация разработчиками игры скрытой функции, позволяющей игрокам совершать внутренние платежи в обход Apple и Google, которые берут за такие переводы комиссию.

В середине июня Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении магазина приложений App Store. Регулятор намерен выяснить, не нарушают ли правила App Store законодательство ЕС в сфере конкуренции. Поводом для расследования послужили жалобы музыкального сервиса Spotify и японской торговой площадки Rakuten. В Spotify жаловались на то, что Apple использует App Store для продвижения своего сервиса Apple Music. В Rakuten называли незаконной введенную Apple комиссию в 30% на продажу через App Store электронных книг при одновременном продвижении сервиса Apple Books.

"Нам необходимо удостовериться, что правила Apple не вредят конкуренции на рынках, где у Apple есть конкурирующие разработчики приложений, продукты которых являются, например, аналогами для стримингового сервиса Apple Music или сервиса Apple Books", - заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.