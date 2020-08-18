Группа инженеров из Массачусетского технологического института представила прототип велосипеда, способного ездить автономно. По замыслу разработчиков, такие велосипеды могут использоваться в сервисах проката - клиенты смогут заказывать велосипед в указанную точку.

Как пишет N+1, в основе проекта лежит обычный складной велосипед с двумя колесами. В процессе доработки инженеры разделили задний треугольник рамы и установили два колеса вместо одного. Боковые перья рамы могут расходиться и отдалять колеса друг от друга, превращая обычный велосипед в трехколесный. Также велосипед оснастили двумя моторами (для поворота и вращения переднего колеса) и блоком управления.

Пока что прототип велосипеда может ездить без седока только под управлением оператора. Небольшой демонстрационный ролик показывает, как мог бы выглядеть будущий сервис заказа подобных велосипедов.

Напомним, в 2018 году компания BMW Motorrad (подразделение немецкой BMW по выпуску мотоциклов), опубликовала короткое видео, на котором были запечатлены испытания беспилотного мотоцикла под названием ConnectedRide. Он был создан на базе модели R 1200 GS и стал результатом экспериментов, продолжавшихся более двух лет. Этот прототип был способен самостоятельно трогаться с места (с небольшой помощью человека), совершать повороты и тормозить до полной остановки.

Как поясняли в компании, цель этого проекта заключалась в испытании и отработке систем, которые могут повысить безопасность езды на мотоцикле и будут оказывать помощь водителю в экстренных ситуациях, а также оценивать его стиль езды.