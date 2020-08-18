Danycom.ru МТС и "МегаФон" подали к виртуальному оператору Danycom иски на 1,3 млрд рублей

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Арбитражный суд Москвы 1 сентября рассмотрит иск оператора МТС о взыскании 383,9 млн рублей с ООО "Дэни Колл" (управляет краснодарским виртуальным оператором Danycom), а 22 сентября - аналогичный иск от "дочки" "МегаФона" АО "Мегалабс" на 933,9 млн рублей.

Как пишет "Коммерсант", обе компании подали иски из-за накопившейся задолженности по оплате услуг. Danycom, будучи виртуальным оператором (MVNO, использует для работы инфраструктуру других операторов), предлагал абонентам бесплатные тарифы с ограниченным пакетом трафика при условии получения до пяти рекламных SMS-сообщений в сутки. В середине оператор ввел плату за подключение к таким тарифам. Danycom входит в ГК Danycom, которая объединяет также SMS-агрегатора Danycomo и инвестиционную компанию "Стрим", деятельность которой 10 августа ограничил Банк России, запретив проведение части операций с активами клиентов до февраля.

MVNO Danycom использует инфраструктуру оператора Tele2 и работает в 56 регионах РФ. По данным компании, в прошлом году число абонентов Danycom составило 473 тыс.

МТС подала в суд на Danycom из-за долгов по межоператорским расчетам, которые касаются маршрутизации интернет-трафика, а иск "Мегалабс" связан с взаиморасчетами по A2P-трафику, передаваемому на сети контрагента. В пресс-службе Danycom заявили, что оба иска планируется урегулировать. Ранее сама компания подала свыше десяти крупных исков к контрагентам, в числе которых были мебельные и строительные компании, а также операторы SMS-рассылок, но суд в основном не удовлетворил иски Danycom.

В компании отметили, что на рынке услуг связи и SMS-информирования наблюдается "ужесточение финансовых расчетов со стороны поставщиков трафика". Также в Danycom заявили об изменениях условий расчетов между поставщиками и потребителями услуг, продиктованных "большой четверкой" сотовых операторов. Из-за этого в Danycom ввели оплату за подключение, но не все клиенты в условиях пандемии коронавируса согласились с новыми условиями. Результатом стала задолженность компании перед "Мегалабс", которая, по утверждению представителей Danycom, не оказывает влияния на бизнес компании.

По словам гендиректора агентства Telecom Daily Дениса Кускова оператор Danycom планировал к концу 2019 года подключить 600 тыс. абонентов, а к концу 2020 года - 1 1,2 млн.

"Уже сейчас можно сказать, что в конце этого года компания в лучшем случае получит 600 тыс. абонентов. Такая ситуация говорит о том, что предприятие просто не справилось со своими инвестиционными планами и подвело инвесторов", - отметил Кусков, добавив, что рынок MVNO виртуальных операторов растет медленно.