Отечественные разработчики ПО и производители электроники обратились в правительство России с предложением создать Агентство технологического развития, которое возьмет не себя межведомственную координацию и управление развитием двух упомянутых отраслей. Письмо с такой инициативой 17 августа направили премьер-министру Михаилу Мишустину исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский и президент Некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров.

Необходимость создания такого органа авторы письма объясняют тем, что реализация государственных стратегических планов по цифровизации экономики, развитию отрасли ИТ и электронной промышленности требует создания целостной системы госуправления, которая позволит связать между собой задачи по внедрению цифровых технологий, созданию ИТ-сервисов, разработкам прикладного и системного ПО, разработкам электронного оборудования и микроэлектроники, развитию производственной базы электронной промышленности, пишет CNews.

"Считаем, что без совместного планирования и согласованного управления проектами всех этих направлений цели соответствующих государственных программ не будут достигнуты. Разрозненные усилия государственных ведомств, консорциумов и ассоциаций за прошедшие несколько дают недопустимо малый эффект", - гласит письмо.

В настоящее время индустрию разработки софта курирует Минкомсвязи, а сферу выпуска радиоэлектроники - Минпромторг. В Минкомсвязи заявили, что реализация описанных в письме координационных задач обеспечивается в рамках существующего межведомственного взаимодействия.

В письме также говорится, что для устойчивого развития требуется согласованная настройка ряда инструментов госрегулирования. К таким инструментам авторы обращения относят таможенно-тарифное регулирование, регулирование госзакупок, требования информационной безопасности, техническое регулирование, налоговые льготы, формирование программ обучения в технических ВУЗах, а также государственные меры поддержки экспорта российских разработок.

"Эти инструменты находятся в настоящее время в руках разных ведомств, каждое из которых руководствуется своими установками, зачастую противоречащими друг другу. Министерства в первую очередь обеспечивают устойчивость подведомственных организаций и сами являются частью сложившейся системы отношений. Для изменений и согласования всех настроек государственного управления министерствам необходимо участие проектно-ориентированного Агентства развития", - говорится в письме.

По данным издания, инициатива АРПЭ и "Руссофта" получила предварительную поддержку в департаменте радиоэлектронной промышленности Минпромторга и в департаменте государственных программ Минэкономразвития. Источник CNews, близкий к вице-премьеру Юрию Борисову, который курирует радиоэлектронную отрасль, сообщил, что кабмин уже рассматривает эту инициативу.