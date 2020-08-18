SpaceX / Twitter SpaceX запустила очередную партию спутников системы глобального доступа к интернету Starlink

SpaceX / Twitter

Американская космическая компания SpaceX 18 августа запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 58 спутников разрабатываемой SpaceX системы глобального доступа к интернету Starlink, а также еще три аппарата дистанционного зондирования Земли. Трансляция миссии велась на YouTube-канале компании. Этот запуск стал 11-м по счету в рамках проекта по созданию Starlink.

Ракета-носитель со спутниками была запущена со стартового комплекса SLC-40 базы ВВС США, расположенной на мысе Канаверал, в 17 часов 31 минуту по московскому времени. Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался в шестой раз) прошло штатно, и через восемь с небольшим минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане, установив новый рекорд по количеству успешных взлетов и посадок. Также в этой миссии повторно использовались две половины носового обтекателя ракеты-носителя.

Falcon 9's first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship - first time a booster has completed six flights! pic.twitter.com/A8bbTinGOA— SpaceX (@SpaceX) August 18, 2020

Ранее SpaceX запускала по 60 аппаратов Starlink, но уже в третий раз подряд миссия Starlink имеет попутную нагрузку. Как и во время 9-ой миссии проекта, место двух спутников SpaceX заняли три аппарата SkySat компании Planet, предназначенные для съемки земной поверхности. Они были выведены на орбиту через 13 минут после пуска ракеты. Все спутники Starlink были одновременно выведены на заданную орбиту через 46 минут после старта. По плану SpaceX после проверки систем спутники Starlink должны подняться на рабочую орбиту высотой 550 километров при помощи собственных двигателей.

Deployment of 58 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/c8u2WqaD1J— SpaceX (@SpaceX) August 18, 2020

Напомним, ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тыс. спутников системы Starlink. Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два тестовых спутника Starlink, а первую партию из 60 спутников первой версии компания запустила в мае 2019 года (позднее связь с тремя аппаратами была потеряна).

В компании отмечали, что для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить 420 спутников, а для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту в общей сложности 780 аппаратов. В общей сложности компания запустила уже 653 спутника Starlink. До конца этого года SpaceX рассчитывает запустить систему для Канады и северных регионов США.

Разработкой аналогичных систем спутникового интернета занимаются и другие компании. Так, похожую систему разрабатывала подавшая заявление о банкротстве компания OneWeb, которая успела вывести на орбиту 74 спутника системы (не исключено, что реализация проекта будет продолжена после решения финансовых вопросов благодаря новым владельцам). Кроме того, в апреле 2019 года о намерении создать систему под названием Kuiper объявила компания Amazon. Недавно Amazon получила разрешение FCC запустить 3,2 тыс. спутников Kuiper.