МВД займется созданием киберполиции

МВД России организует в своей структуре киберполицию. Об этом сообщил в интервью проекту "Лично - детям" (реализуется уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и Детским общественным советом), замглавы МВД России Игорь Зубов.

"Мы сегодня можем говорить о феномене влияния на массовое сознание молодежи в плане изменения ее поведения в деструктивную строну. Поэтому вот эта часть работы требует очень серьезного внимания. Что мы для этого делаем? Производим серьезные изменения непосредственно в наших структурах. Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем принято решение о создании киберполиции, это вопрос не одного дня, [он] займет много времени, требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников", - сказал Зубов (цитата по ТАСС).

Замглавы МВД также отметил, что в условиях пандемии в России практически не изменился общий уровень преступности, но в несколько раз выросло количество киберпреступлений.

"По целому ряду причин - это и влияние цифровизации общества, и то, что люди, находясь в изоляции, имеют больше возможности в интернете черпать различные знания, в том числе криминального плана, и пробовать себя в этом. И мы в определенной мере можем говорить о том, что длительное время мы все, все наше общество, молодежь испытываем огромнейшее информационное давление деструктивного плана", - подытожил Зубов.

Напомним, о планах МВД создать специальные подразделения для борьбы с киберпреступлениями стало известно в ноябре 2019 года. Тогда сообщалось, что глава ведомства Владимир Колокольцев поручил создать такие подразделения в пределах имеющейся штатной численности в центральном аппарате министерства и территориальных органах внутренних дел.

В конце сентября этого года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в январе-августе 2020 года в России на 76,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число IT-преступлений.

"Общее число зарегистрированных на территории Российской Федерации преступлений увеличилось на 0,9% (по сравнению с 8 месяцами прошлого года). Проблемой остается рост IT-преступлений. Их количество возросло на 76,7%, в том числе с использованием сети Интернет - на 90,2%, с использованием средств мобильной связи - на 100,5%", - сказала она.