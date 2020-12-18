18 декабря российские пользователи обнаружили странность в работе онлайн-переводчика Google Translate.

По непонятной причине в режиме перевода с английского на русский язык сервис переводит слова "Thank you, Mr President" ("Спасибо, господин президент") как "Спасибо, Владимир Владимирович". Такой вариант перевода Google Translate предлагал и на момент написания новости. По всей видимости, сервис считает, что в России слово "president" уместно перевести как "Владимир Владимирович". Также стоит отметить, что такие трудности с переводом обнаружились через день после пресс-конференции Владимира Путина.

Оказывается, это не шутка. Попробуйте сами - наберите в Гугл-переводчике "Thank you, Mr President" и получите "Спасибо, Владимир Владимирович".???? Доброе пятничное утро. pic.twitter.com/wTnWPtJjHD— Василий Тимофеев???? (@VasiliyTimofeev) December 18, 2020

Такой перевод предлагается только при сохранении заглавных букв и пунктуации. В остальных случаях сервис, в котором используется нейронный машинный перевод, переведет фразу дословно, пишет TJ.

В "Яндекс.Переводчике" такой странности не возникает. Этот сервис переводит исходную фразу как "Благодарю Вас, господин Президент".

Напомним, разработчики Google Translate еще в марте 2017 года объявили о появлении русского языка в списке поддерживаемых технологией перевода, использующей в работе нейросети. В сообщении отмечалось, что использование элементов искусственного интеллекта для перевода целых предложений с одного языка на другой повышает точность перевода, а переведенные фразы звучат естественнее.