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В возвращаемой капсуле с грунтом околоземного астероида Рюгу, который был доставлен на Землю в начале декабря зондом "Хаябуса-2" оказалось около 5,4 грамма образцов. Об этом сообщается в микроблоге миссии в Twitter.

В сообщении отмечается, что масса образцов существенно превысила необходимый минимум - при разработке зонда было запланировано, что для базового анализа будет достаточно собрать всего 0,1 грамма грунта с поверхности астероида.

"Хаябуса-2" был запущен в конце 2014 года. В середине 2018 года аппарат достиг астероида Рюгу и приступил к его исследованию как с орбиты, так и при помощи четырех спускаемых модулей. В конце 2019 года зонд взял пробы грунта с поверхности и из внутренних слоев астероида. Полученные образцы были помещены в герметичную капсулу.

Обратный полет аппарата к Земле занял год. В начале декабря 2020 зонд "Хаябуса-2" совершил пять маневров коррекции курса для нацеливания на Землю. Утром 5 декабря на расстоянии 220 тыс. километров от Земли состоялось успешное отделение возвращаемой капсулы от "Хаябусы-2". После этого зонд совершил еще один маневр коррекции траектории - обновленная программа миссии предусматривает исследование еще двух астероидов в течение следующих 10 лет.

Капсула с пробами вошла в атмосферу Земли вечером 5 декабря. Через несколько минут она при помощи парашюта приземлилась в районе полигона Вумера (штат Южная Австралия). После обнаружения капсулу отправили в Японию, где ученые приступили к ее вскрытию и изучению содержимого.

Напомним, в феврале этого года Японское космическое агентство (JAXA) утвердило миссию Martian Moons eXploration (MMX), целью которой является забор грунта с Фобоса (один из двух спутников Марса) и доставка образцов на Землю. Ученые рассчитывают, что грунт с Фобоса позволит подтвердить теорию образования марсианских спутников (Фобоса и Деймоса), согласно которой они возникли в результате столкновения Марса с карликовой планетой.

Запуск миссии запланирован на 2024 год, а к Марсу она прибудет в 2025 году. Сначала космический аппарат выйдет на орбиту Марса, а затем начнет исследование спутников планеты - Деймос будет изучен в ходе пролета, а на Фобос сядет посадочно-возвратный модуль, созданный на базе модуля с зонда "Хаябуса-2".