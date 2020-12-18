В возвращаемой капсуле с грунтом околоземного астероида Рюгу, который был доставлен на Землю в начале декабря зондом "Хаябуса-2" оказалось около 5,4 грамма образцов. Об этом сообщается в микроблоге миссии в Twitter.

В сообщении отмечается, что масса образцов существенно превысила необходимый минимум - при разработке зонда было запланировано, что для базового анализа будет достаточно собрать всего 0,1 грамма грунта с поверхности астероида.

The samples from asteroid Ryugu in the re-entry capsule weigh about 5.4g! This greatly exceeds the the target yield of 0.1g (the amount required for the initial scientific analysis) set during the design of Hayabusa2.

(Article in Japanese: https://t.co/IZFGinhuFc)— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 18, 2020

"Хаябуса-2" был запущен в конце 2014 года. В середине 2018 года аппарат достиг астероида Рюгу и приступил к его исследованию как с орбиты, так и при помощи четырех спускаемых модулей. В конце 2019 года зонд взял пробы грунта с поверхности и из внутренних слоев астероида. Полученные образцы были помещены в герметичную капсулу.

Обратный полет аппарата к Земле занял год. В начале декабря 2020 зонд "Хаябуса-2" совершил пять маневров коррекции курса для нацеливания на Землю. Утром 5 декабря на расстоянии 220 тыс. километров от Земли состоялось успешное отделение возвращаемой капсулы от "Хаябусы-2". После этого зонд совершил еще один маневр коррекции траектории - обновленная программа миссии предусматривает исследование еще двух астероидов в течение следующих 10 лет.

Капсула с пробами вошла в атмосферу Земли вечером 5 декабря. Через несколько минут она при помощи парашюта приземлилась в районе полигона Вумера (штат Южная Австралия). После обнаружения капсулу отправили в Японию, где ученые приступили к ее вскрытию и изучению содержимого.

Напомним, в феврале этого года Японское космическое агентство (JAXA) утвердило миссию Martian Moons eXploration (MMX), целью которой является забор грунта с Фобоса (один из двух спутников Марса) и доставка образцов на Землю. Ученые рассчитывают, что грунт с Фобоса позволит подтвердить теорию образования марсианских спутников (Фобоса и Деймоса), согласно которой они возникли в результате столкновения Марса с карликовой планетой.

Запуск миссии запланирован на 2024 год, а к Марсу она прибудет в 2025 году. Сначала космический аппарат выйдет на орбиту Марса, а затем начнет исследование спутников планеты - Деймос будет изучен в ходе пролета, а на Фобос сядет посадочно-возвратный модуль, созданный на базе модуля с зонда "Хаябуса-2".